🎥 Wansmakelijk: AS Roma-fans bedreigen scheidsrechter na de verloren Europa League-finale

Op sociale media zijn er beelden opgedoken van hoe AS Roma-fans Anthony Taylor belagen. Taylor floot de Europa League-finale die Roma verloor.

Achteraf was Jose Mourinho woest. Hij vond het niet kunnen dat Anthony Taylor AS Roma geen penalty had gegeven. Roma moest in de Europa League-finale uiteindelijk verlengingen spelen. Ook kwamen er strafschoppen en daarin toonde Sevilla zich de sterkste.

Naast de trainer waren ook de meegereisde supporters van Roma woest. Dat bleek uit beelden die op sociale media opdoken. Ze belaagden Taylor op de luchthaven van Boedapest en ook zijn vrouw kreeg het hard te verduren. Ze werden uiteindelijk door agenten naar een aparte ruimte begeleid, om zo erger te voorkomen.

Anthony Taylor the worst is yet to come.pic.twitter.com/bC3cYkvshs — MourinhoXtra™ (@Mourinho_Xtra) June 1, 2023