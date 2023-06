Topcoach op het matje geroepen? UEFA start onderzoek naar gedrag trainer en fans

De beschuldigingen van José Mourinho aan het adres van ref Anthony Taylor krijgen mogelijk een staartje. UEFA start een onderzoek naar het gedrag van de Portugees.

UEFA is een onderzoek gestart naar Mourinho's uitspraken, alsook naar het gedrag van de supporters van beide clubs. Volgens de Europese voetbalbond hebben beide groepen zich schuldig gemaakt aan het gooien van objecten. De Roma-fans zouden het stadion ook deels hebben beschadigd.

Na het verliezen van de Europa League-finale tegen Sevilla had José Mourinho het gemund op ref Taylor. 'The Special One' had het onder meer over een niet-gegeven penalty na een vermeende handsbal van Sevilla-speler Fernando, alsook over een gegeven penalty voor Ocampos. Die beslissing werd na herbekijken van de VAR terecht teruggedraaid.

"Ocampos versierde een strafschop en kreeg hem ook, omdat Taylor hem wilde geven. De VAR keerde het om, omdat Taylor te beschaamd was om het te doen", fulmineerde de Roma-coach achteraf.

Je bent een f*cking schande!"

Zo waren er nog tal van fases waar de Portugese coach de ref van beschuldigde. Na de wedstrijd kon Mourinho het niet laten om in de parkeergarage van de Puskas Arena nog allerlei verwijten te slingeren naar het hoofd van de Engelse scheidsrechter. "Je bent een f*cking schande!", klonk het onder meer.

Dit alles krijgt nu mogelijk nog een staartje.