Union begint perfect aan eerste Europese campagne sinds 1965 en wint met 0-1 in Berlijn

Union SG is perfect aan de groepsfase van de Europa League begonnen. Op het veld van Union Berlin werd er met 0-1 gewonnen na een doelpunt van Senne Lynen

Sterke thuisploeg op papier

Union begon de Europese campagne met een lastige verplaatsing naar de Duitse hoofdstad, waar Union Berlin hen opwachtte. Een zware opponent aangezien de thuisploeg vorig jaar 5e eindigde in de Bundesliga, dit seizoen nog niet verloor en net 1-1 gelijkspeelde tegen Bayern München.

Stevige sfeer

De sfeer in Berijn deed wat denken aan die van het Dudenpark met veel staanplaatsen, een primeur in het Europese voetbal. Het voetnal was in de eerste helft wat minder van de bovenste plank. We moesten wachten tot de 20e minuut voor de eerste grote kans. Kandouss kon echter net voorkomen dat Behrens oog in oog met Moris vrij op doel kon trappen.

Lynen scoort eerste Europese doelpunt van Union sinds 1963

Union liet zich niet doen en bewees in de eerste helft een goed blok te kunnen neerzetten. Dan was het wachten op hetgeen Union het beste kan: uitbreken in de snelle omschakeling. Boniface kreeg de bal aangespeeld van Lapoussin, maakte meteres en behield het overzicht om Lynen aan te spelen in de 16. Die verschalkte doelman Ronnow in de korte hoek waardoor Union SG op voorsprong klom in Berlijn.

In de tweede helft verwachtten we ons aan een stormloop van de thuisploeg maar die bleef lange tijd uit. De inbreng van Sven Michel zorgde voor wat meer gevaar van Union Berlin maar Moris echt op de proef stellen was lastig. En ze moesten blijven oppassen in de omschakeling want na een voorzet van Lapoussin kopte Vanzeir maar nipt over het doel van de slecht uitgekomen Ronnow.

De thuisploeg monopoliseerde het balbezit in de slotfase en de fans zongen alsof ze op voorsprong stonden maar de 0-1 bleef op het scorebord staan. De vele voorzetten werden eenvoudig weggewerkt door de Brusselse defensie. In het slot ging Sven Michel nog stevig door op de enkel van Teuma en na een VAR-interventie kreeg de Duitse invaller nog terecht een rode kaart.

Union SG perfect aan de Europese campagne. Volgende week ontvangt Union het Zweedse Malmö dat met 0-2 onderuit ging tegen Braga.