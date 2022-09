Karel Geraerts fier op zijn ploeg: "Nu wel gedaan wat we vooraf tegen Rangers hadden afgesproken"

Dat Union zou winnen vanavond in Berlijn was zo goed als zeker. Dat het Union SG was dat de scalp zou pakken van Union Berlijn was dan weer wel een verrassing. Voor Union SG de perfecte comeback op het Europese toneel.

Ook voor Karel Geraerts was het zijn debuut op het Europese toneel (in een groepsfase). Hij zag hoe zijn troepen een volwassen 0-1 overwinning uit de brand sleepte in Berlijn.

"We stonden heel goed opgesteld in blok maar ook aan de bal waren we niet slecht. We lieten de bal goed rondgaan en speelden niet nerveus. Een uur voor de wedstrijd zat het stadion al vol, dat maak je niet vaak mee. Ik denk dat de spelers daar energie uit geput hebben. Iedereen is in de ban van dit Union Berlijn, ze zijn nog ongeslagen in de Bundesliga en spelen gelijk tegen Bayern maar vandaag kloppen we ze wel", klinkt het bij Sporza.

"We hadden iets voorbereid om de sterke punten van Union Berlin te neutraliseren en bepaalde zaken aan ons spel aangepast waardoor ze het moeilijk hadden. Misschien hadden ze wel een slechte dag of misschien ook niet, dat zullen we niet weten. Ze spelen vaak vanuit de omschakeling en de tweede bal maar we hebben daar goed op ingespeeld en hen weinig ruimte gegeven in die omschakeling", analyseert de trainer van Union.

Geleerd van Rangers

Union kwam in de Europa League terecht nadat ze werden uitgeschakeld door Rangers in de voorronde van de Europa League. "Dat was een enorme ontgoocheling omdat we niet het gevoel hadden dat ze beter waren dan ons. We hadden vooraf gezegd dat we moesten blijven voetballen maar door de omstandigheden kropen we toch achteruit. Vandaag lukte dat wel."

Met een overwinning op verplaatsing is Union perfect aan de groepsfase van de Europa League begonnen. Volgende week volgt een thuiswedstrijd tegen Malmö dat verloor van Braga. Een 6/6 is goed mogelijk dus. "Dat wordt weer een heel andere wedstrijd die we goed moeten voorbereiden maar eerst is er nog een leuke wedstrijd ttegen Genk in de competitie.