Dante Vanzeir geniet na overwinning in Berlijn: "Dachten dat ze agressiever en energieker zouden spelen"

Verder dan een schot in het zijnet kwam Dante Vanzeir niet op het veld van Union Berlijn. Maar dat kon hem achteraf niet deren aangezien Union SG met 0-1 kon winnen in Berlijn.

Als ploeg uit pot 4 dat anderhalf jaar geleden nog in tweede klasse speelde, was Union zeker niet de favoriet in de Europa League-groepsfase. Met Union Berlijn begonnen ze meteen op het veld van de 5e in de Bundesliga van vorig seizoen dat vorig weekend nog 1-1 gelijkspelde tegen Bayern München.

"We waren de underdog maar hadden ons goed voorbereid op hun sterke en zwakke punten. Ze hebben ons de voorbije weken wel verbaasd met hun agressieve en energieke spel. We dachten dat ze ook zo zouden starten maar ze bleven toch wat meer in het blok. Zelf zijn we ook heel rustig gebleven en de kansen die we kregen toch een keer benut, dat was voldoende vandaag", klinkt het bij Dante Vanzeir achteraf.

Het energieke spel van de thuisploeg was maar weinig merkbaar tegen het Belgische Union. Enkel het publiek liet zich 90 minuten lang heel luid en energiek horen. "Misschien hadden ze wel wat stress en waren ze onzeker voor hun Europese debuut in het eigen stadion en speelden ze zo wat afwachtender dan we verwacht hadden. Na de 0-1 bleven we de wedstrijd rustig controleren. Ze kwamen op het einde wel wat opzetten met voorzetten maar al bij al hebben we heel volwassen gespeeld", besluit de aanvaller van Union.