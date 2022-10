Union blijft ongeslagen in Europa League en is nu ook zeker van groepswinst na eenvoudige zege tegen Malmö

Wat Club Brugge gisteren (nog) niet kon, is Union wel gelukt een dag later: groepswinst veiligstellen in Europa. Daarvoor moesten de Brusselaars winnen op het veld van zwakke broertje Malmö en dat gebeurde met 0-2.

Met een punt in Zweden kon Union al zeker zijn van groepswinst maar dan was het afhankelijk van het resultaat bij Union Berlin-Braga. Bij winst zou de vice-kampioen van vorig seizoen wél zeker zijn van groepswinst en de achtste finales van de Europa League. Trainer Karel Geraerts zei vooraf al dat ze voor de overwinning zouden gaan en die belofte maakten de Brusselaars waar.

© photonews

Al was het vooral de zwakte van Malmö dat opviel in de eerste helft. De Zweedse recordkampioen liet het initiatief aan Union, dat niet superdominant moest zijn om het veldoverwicht om te zetten in doelpunten.Na tien minuten was het eerste schot al raak via Teddy Teuma. Na een rush van Lazare werd de voorzet van Vanzeir gekeerd maar niet ver genoeg. Lazare pitke opnieuw op, bereikte Teuma aan de rand van de 16 en die trapte het openingsdoelpunt tegen de touwen.

© photonews

Vlak voor rust waren de rollen omgekeerd want Teuma bediende Lazare in de 16 na een 1-2. De centrale middenvelder liet de kans niet liggen en scoorde zijn eerste doelpun van deze Europese campagne.

De Zweden kwamen beter uit de kleedkamer na rust maar na een kleine aanvalsgolf in het openingskwartier, vooral bestaande uit corners, wist Union makkelijk de voorsprong vast te houden in de tweede helft. De betere kansen voor een derde doelpunt van de partij kwamen zelfs nog van de bezoekende kant. Vanzeir trapte echter voorlangs en om Lapoussin van de 0-3 te houden was nog een goede Diawara nodig.

© photonews

In het slotkwartier volgden nog de grootste kansen van de hele wedstrijd maar zowel Malmö als Union lieten het na om de score verder aan te dikken. Zo schudde Diawara nog een prachtige parade uit zijn mouwen op een overhoekse kopbal van Nieuwkoop.

Zo is Union zeker van groepswinst en een ticket voor de achtste finales. Door de overwinning van Union Berlin tegen Braga komt het Duitse Union volgende week naar Brussel met als doelstelling een tweede plaats. Voor Union SG is het volgende week voor de eer.