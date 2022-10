Karel Geraerts blijft streng na eenvoudige Europese zege: "Daar mogen we kritisch zijn", maar: "Twee jaar geleden nog in 1B"

Een 0-2 uitoverwinning tegen Malmö, zeker van groepswinst in de Europa League... Trainer Karel Geraerts had bijna geen reden om iets negatief te zeggen over de prestatie van zijn ploeg; Bijna...

Want de trainer van Union SG ziet dat zijn troepen toch nog wel wat kunnen verbeteren in bepaalde aspecten, ondanks de relatief eenvoudige zege in Zweden. "We mogen streng en kritisch zijn voor onszelf en dan moet je zeggen dat we het nagelaten hebben om een derde doelpunt te maken in de tweede helft. .Er lag heel veel ruimte en die moesten we beter benutten", klinkt het.

Maar even later is er toch wel wat lof voor zijn spelers voor de camera van Sporza. "Er zit heel veel maturiteit en kennis in deze groep. Er zit veel voetbal in maar het belangrijlkse is dat ze zich om de drie dagen opnieuw volledig kunnen opladen voor een nieuwe wedstrijd", klinkt het.

"Het is geweldig dat we in de 1/8e finales staan. Twee jaar geleden waren heel wat jongens, mezelf incluis, nog actief in 1B. We hebben allemaal keihard gewerkt, erin blijven geloven en dan kan het in het voetbal heel snel heel hard gaan. Laat de naam van Union SG maar rond gaan in Europa nu", besluit hij fier.