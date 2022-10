Groepswinnaar Union verlekkert zich al aan mogelijke Europese tegenstander: "Geweldige teams"

Vorig jaar leek het verhaal van Union een sprookje te zijn. Maar ook dit seizoen doen de Brusselaars uitstekend.

Union draait lekker mee bovenaan het klassement én het verzekerde zich op de 5e speeldag van groepswinst in de Europa League door met 0-2 te gaan winnen in Zweden bij Malmö. "Lekker en meer dan terecht", klinkt het voor de camera van Sporza bij Bart Nieuwkoop.

Malmö was niet in staat om aanspraak te maken op een punt en dat beseften ze op het veld maar al te goed. "Daardoor was het soms wat laconiek maar als je met 0-2 op Malmö staat te voetballen, mag je niet te kritisch zijn", lacht hij.

Union mag nu een ronde rusten in Europa en toekijken hoe de derdes uit de Champions League het opnemen tegen de tweedes uit de Europa League in een barrageronde. Uit die Champions League komen ploegen zoals Barcelona en Ajax maar ook misschien Juventus en Atletico Madrid erbij.

"Dat zijn geweldige teams die in de Europa League zullen spelen, zoals wij met Union. Het is fantastisch dat wij daar ook bijhoren", besluit de Nederlander.