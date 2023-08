Sterk Union toont weeral die beruchte veerkracht en staat met anderhalf been in groepsfase Europa League

Union SG, da's toch een speciaal verhaal hoor. Zaterdag nog zwaar op hun doos gekregen van KV Mechelen, donderdag een sterk Lugano gewoon gedomineerd. En het belangrijkste: twee keer gescoord en de nul gehouden. Dit mag volgende week niet meer mislopen in Zwitserland.

De Zwitserse competitie is de Belgische niet, dat mocht Lugano meteen ondervinden. De Zuid-Zwitsers hadden de voorbije een keer 7 en een keer 6 goals gemaakt. Stevige jongens allemaal, maar ze hadden nog geen kennis gemaakt met de 'gegenpressing' van Alexander Blessin.

Ze ontsnapten eerst nog toen Puertas uithaalde, maar reeds in minuut 10 sloeg Union onverbiddelijk toe. Weer de bal snel veroverd, Terho die voorzette en in het geharrewar voor doel sloeg Ayensa toe: 1-0. En dat was zeker niet onverdiend. Lapoussin, Puertas en weer Ayensa kregen ook nog grote kansen.

De Blessin-vierhoek

Wel even paniek, want verdediger Hajdari liep een hoekschop gewoon binnen, maar de VAR riep de Albanese ref naar het tv-scherm en het doelpunt werd geannuleerd voor hands. Union was baas en legde af en toe heel mooie combinaties op de barslechte grasmat. Anderlecht moet daar zondag alweer op voetballen...

Dat terzijde was Union gewoon dominant in het Anderlecht Stadion (geen merknamen in UEFA-competities). De middenvelders van Lugano liepen verloren in 'de Blessin-vierhoek'. Met een gretige Puertas die alle gaten toeliep. Lugano staat gekend om zijn snelle omschakeling, maar daar was donderdagavond heel weinig van te zien.

© photonews

Al waren er hete standjes voor doel, maar die losten Moris en Burgess professioneel op. Die 4-0 tegen KV Mechelen... we hebben het al meer gezien, de match erna komt Union er sterker uit. Blijkbaar is dat een rode lijn, wie er ook trainer moge zijn.

Een echt team

Of wie er ook op het veld staat. Zo'n Charles Vanhoutte heeft het spel van USG al helemaal onder de knie. En wat gezegd van Puertas? Elke week wordt die beter terwijl hij amper in het stuk voorkwam vorig seizoen. En Moris, da's gewoon een topdoelman. 't Is een team waar iedereen zijn steentje bijdraagt.

Blessin liet een dikke 20 minuten voor tijd Nilsson invallen en de spits verrichtte fantastisch beukwerk. Als pivot bediende hij Lazare, die Terho in de zestien bediende. De Fin schoof de 2-0 laag in het hoekje. Prachtige aanval!

Union leek gewoon sterker te worden naar het einde van de match. Die conditietrainer daar verricht ook wel sterk werk. En als we één uitblinker moeten aanwijzen: Lapoussin. Een jongen met die techniek en dat loopvermogen. Dat niemand daar al miljoenen voor op tafel heeft gelegd, het is een raadsel. Union mag dit nooit uit handen geven gezien het spelbeeld van deze donderdag. Want als Lazare en Terho nog wat deftig afgewerkt hadden, was de terugmatch zelfs al overbodig geweest.