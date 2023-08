Fans Anderlecht kwaad op voormalig jeugdtalent na foto op sociale media

De fans van Anderlecht zagen gisteren Union SG in hun stadion spelen. Dat verliep allemaal zonder problemen tot enkele supporters de Instagram-pagina van ex-jeugdspeler Noah Sadiki gingen checken.

Sadiki ruilde deze zomer Anderlecht voor Union. Hij vond dat hij meer speeltijd moest krijgen. De 18-jarige rechtsachter/middenvelder postte op zijn sociale media een foto van het stadion met een paar grijnzende gezichtjes. De fans van paars-wit zagen er een sneer naar hun club in.

De foto ging dan ook al snel rond op Twitter met de nodige commentaar. Sadiki legde het echter uit en zei dat hij verkeerd begrepen werd. "Ik was enthousiast om weer in dit stadion te mogen spelen. Het was zo niet bedoeld", zei hij.

© Instagram Noah Sadiki

Maar we mogen niks zeggen tegen Sadiki jongens, hij zoekt het vooral niet pic.twitter.com/tI2AxGmpzd — ket (@rscafrns) August 24, 2023

Bart Nieuwkoop is vertrokken naar #Feyenoord maar alsnog speelt hij nog geen enkele minuut voor Union.. maar alsnog is het nodig om te lachen met #RSCA ? 🤡🐍 pic.twitter.com/1EF47XDmZL — Lars 💜🤍 (@Purplersc) August 24, 2023