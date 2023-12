Na Barcelona nu ook Liverpool voor de bijl op Belgische bodem: Union geeft jonge Reds voetballes

Union SG heeft zijn stuntzege beet. Tegen een heel jong elftal van Liverpool waren ze de hele match door de betere ploeg. Mohamed Amoura gaf weer zijn visitekaartje af, net als Cameron Puertas. Een topprestatie die hen wel slechts de tussenronde van de Conference League opleverde.

Jürgen Klopp stuurde zijn C-elftal de wei - en dat mag u letterlijk nemen in het Lotto Park tegenwoordig - in. Of klinkende namen als Doak, Quansah, Gordon en Bradley. Een elftal van gemiddeld 22,4 jaar. Liverpool was immers al zeker van groepswinst. Union zag het uiteraard graag gebeuren, want zij moesten wel winnen.

Amoura, gewoon een fenomeen

Die jonge gasten van Liverpool konden wel een stukje ballen natuurlijk, maar in stevigheid moesten ze het afleggen tegen de Unionisten. Na een afwachtend openingskwartier trokken die alle registers open en dat was redelijk indrukwekkend om te zien.

En natuurlijk werd steeds naar het belangrijkste aanvallende wapen gezocht. Vroemvroem Amoura. We zouden hem graag eens een spurtduel tegen Jérémy Doku zien lopen. Stilaan een fenomeen. Als je de bal achter de verdediging kan droppen, is hij onstopbaar.

© photonews

Dat is precies wat Nilsson ook deed. Een bal in de diepte, sprintje om iedereen kwijt te geraken en voorbij de keeper lopen om te scoren. Vijf minuten later maakte Quansah na een hoekschop wel gelijk. We schrijven dan minuut 39. Een 1-1 bij de rust? Nope!

Amoura werd nog eens aangespeeld, maar deze keer gaf hij in plaats van te draven de bal perfect mee in de loop van Puertas en de Spanjaard haalde hard uit voor de 2-1. Het stadion in euforie. Wat een leuke match ook.

Tussenronde Conference League

Want Union ging niet ineens voor zijn doel liggen in de tweede helft. Vol op zoek naar een derde goal, ondanks dat Klopp met mondjesmaat toch wat sterren op het veld gooide. Gravenbergh, Gomez en Nunez moesten de boel komen rechttrekken.

Maar tegen dit Union was dat makkelijker gezegd dan gedaan. Ze gaven bijwijlen echt voetballes. De Brusselaars scoorden zelfs een derde keer, maar dat werd afgekeurd voor hands na een VAR-check. En nog bleven ze gaan. De gas vol open! Maar die derde kwam er niet ondanks héél wat uitstekende kansen. Onder meer voor Nilsson, die altijd had moeten scoren.

Maar niet getreurd: Liverpool kwam ook niet meer tot een doelpunt. Union moet wel genoegen nemen met de tussenronde van de Conference League, want om door te gaan in de Europa League moest Toulouse verliezen van LASK en dat gebeurde niet.