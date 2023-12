Twee absolute uitblinkers die zich lieten zien aan de Europese top: die blijven niet lang meer in België

Voor uitblinkers was het niet moeilijk zoeken bij Union SG. De hele ploeg kwam in aanmerking, maar toch staken er nog twee met kop en schouders bovenuit. Twee die dit seizoen ook in de competitie de tegenstanders angst aanjagen.

Het is niet normaal meer. Mohamed Amoura kan amper nog een match spelen zonder te scoren. Dat zijn er nu dus negen in zijn laatste acht wedstrijden. Als de Algerijn ruimte krijgt, zie je hem niet meer terug. Dat ondervond ook Conor Bradley, die er zich geen blijf mee wist. Die speelt op training nochtans dagelijks tegen jongens als Mo Salah, maar Amoura kon hij niet bijbenen. We durven amper inbeelden wat Union straks voor hem gaat vangen. De 23-jarige is razendsnel én efficiënt, dat combineren maar weinig spelers. Hij heeft bij Union ook nog een contract tot 2027 plus nog een cluboptie. Dan weet je wel dat ze niet tevreden gaan zijn met de 4,5 miljoen die op Transfermarkt staat momenteel. Een man die gemiddeld beslissend is om de 69 minuten doe je niet voor een habbekrats weg. En je mag er zeker van zijn dat er deze winter al aan zijn mouw getrokken zal worden. Vijf goals en vijftien assists voor Puertas Maar Union wil dit seizoen kampioen spelen en er is geen sprake van een sterkhouder te laten vertrekken. Hetzelfde geldt voor Cameron Puertas, die ook een dikke 'negen' verdiende tegen Liverpool. De Spanjaard tackelde en liep dat het een lieve lust was en scoorde dan ook nog eens de winnende goal. Vijf goals en vijftien assists in 26 wedstrijden. Vier miljoen waard? Daar zullen ze eens goed mee lachen. Onbegrijpelijk dat die vorig seizoen zelfs in de tribune zat. Zijn vormpeil dit seizoen is ongelooflijk en lijkt enkel nog te stijgen. Union gaat weer cashen en het zal voor vele tientallen miljoenen zijn...