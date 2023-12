Union krijgt van Jürgen Klopp het grootste compliment van allemaal, topcoach was sterk onder de indruk

Jürgen Klopp was gisterenavond geen boze trainer. Hij zag er zelfs blij uit. Hij had zijn jonge spelers de kans kunnen geven om zich te tonen op het Europese toneel en kon hen tevens aantonen dat ze nog heel wat werk hebben voor ze zich bij de elite kunnen scharen.

Het blijft een charismatische vent als hij niet op zijn tenen getrapt is. Klopp sprak over Union met het grootste respect. "Union verdiende deze zege. Helemaal terecht", zei hij. "Wij konden de goals vermijden, maar zij speelden over het algemeen beter voetbal. Ze waren agressief, goed georganiseerd..."

Met de inbreng van een aantal sterren kon hij bijna nog het tij keren. "Het heeft geen zin om grote conclusies te trekken na deze wedstrijd. Sommige spelers konden ritme opdoen, en we hebben geen geblesseerden. Dat is het belangrijkste."

De wedstrijd van zondag tegen Manchester United is immers een pak belangrijker voor hem. Hij liet zes jongeren van 20 of jonger spelen tegen Union. "Ik zie de jongeren elke dag op de training. Ik waardeer ze en ik kan je verzekeren dat ze goed zijn. Het is vaak in dit soort wedstrijden dat je een carrière begint. Het zijn wedstrijden waarin je moet vechten. Dat maakt deel uit van hun ontwikkeling", besloot Klopp.