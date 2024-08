Cercle Brugge wint terugwedstrijd met tien man tegen Molde, maar moet naar de Conference League

Cercle Brugge is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde van de Europa League. Het won thuis met 1-0 van Molde, maar dat was niet genoeg om de 3-0 uit de heenwedstrijd uit te wissen.

De opdracht voor Cercle Brugge was aartsmoeilijk om zich te plaatsen voor de laatste voorronde van de Europa League. Het moest een 3-0 nederlaag ophalen uit de heenwedstrijd en moest het ook zonder Utkus en Van Der Bruggen stellen. Cercle zocht ook naar de openingsgoal, maar op het halfuur werd de opdracht nog wat moeilijker na een rode kaart voor Abu Francis. Toch ebde het geloof bij de Vereniging niet weg met een man minder. Net voor de rust bracht Ouattara Cercle zelf op voorsprong. Een kopbal van Dalanda werd door doelman Posiadala niet ver genoeg weggewerkt en Ouattara stond op de goede plaats om binnen te werken. Cercle kan niet meer scoren in tweede helft Het geloof groeide terug bij Cercle om in de tweede helft toch nog voor een stunt te zorgen. Met tien man had Cercle ook in de tweede helft de bovenhand tegen Molde, maar echt grote kansen en het tweede doelpunt bleven uit. Muslic probeerde nog met de inbreng van Denkey en Bruninho, maar scoren lukte niet meer voor Cercle. Het trekt zondag zo toch met vertrouwen naar OH Leuven en speelt volgende week verder in de laatste voorronde van de Conference League.