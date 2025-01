Union zet scheve situatie recht en doet uitstekende zaak

Union SG is zeker van een verdere ronde in de Europa League. De top-24 is een zekerheid na een knappe comeback tegen het Portugese Braga. Ivanovic was de absolute man van de match in het Kong Boudewijnstadion.

Union SG leek lange tijd een vogel voor de kat in de Europa League na een moeilijk begin, maar op bezoek bij Twente speelden ze zich opnieuw in de competitie. Tegen Braga werd het op speeldag zeven opnieuw alles of niets voor de Brusselaars. Coach Pocognoli moest bovendien puzzelen door een aantal geblesseerden en afwezigen. Braga snel op voorsprong De thuisploeg nam meteen het heft in handen, maar de druk en het balbezit konden niet meteen tot kansen leiden. Meer zelfs: Union kreeg geen enkele doelrijpe kans in de eerste 45 minuten. Aan de overkant was het bij de eerste de beste kans wel meteen raak! Sporting Braga zo meteen op rozen en de Brusselaars met een stevig probleem. De 0-1 rustand was zeker niet onlogisch te noemen. Ivanovic zet alles recht Na de pauze was Anthony Moris de meest.gesolliciteerde doelman. Een aantal keren moest hij de boel redden op onder meer pogingen van Samba. Beide ploegen zouden de match met tien moeten volmaken na twee uitsluitingen, maar dat maakte de match er niet minder leuk om. Integendeel, want er kwam wat extra ruimte. Ivanovic zag zijn gelijkmaker voor rust nog afgekeurd worden, maar na de pauze wist hij met twee doelpunten alsnog zijn waarde te bewijzen. Union SG is door de driepunter ook zeker van de top-24 en minsten twee Europese wedstrijden.