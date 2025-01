Dra-ma-tisch Anderlecht gooit kansen op top 8 te grabbel in Tsjechië: dit gaat David Hubert zich mogelijk nog beklagen

Je kan er geen lijn op trekken. Op bezoek bij Viktoria Plzen was Anderlecht nergens. Ze liepen van bij het begin van de match achter de feiten aan na een vroege achterstand en ontsnapten nog verschillende keren. Paars-wit moet op de laatste speeldag volgende week nog flink aan de bak.

Langs de ene kant kan je David Hubert wel begrijpen, maar langs de andere... Om met deze ploeg te starten aan een wedstrijd die besliste over het wel of niet in de top acht eindigen, koos de trainer van Anderlecht ervoor om stevig op zijn bank te gaan rekenen.

Foket twee keer in de fout

Foket, Augustinsson, Leoni en Angulo, ze stonden allemaal op het veld. Reken daar nog Vazquez en Degreef bij en je zit met een elftal dat nog nooit heeft samengespeeld en dat een pijnlijk gebrek aan kracht, techniek en creativiteit tentoon spreidde. En ja, ook een gebrek aan kwaliteit.

Na drie minuten stond paars-wit al op achterstand. Foket liet zich ringeloren en centraal mocht Cerv vrij inschieten tussen de benen van Dendoncker: 1-0. En nog een paar minuten later begin Foket een domme overtreding op Kalvach en de bal ging de stip op. Gelukkig dook Coosemans naar de goeie hoek of het werd helemaal een onbegonnen zaak.

Dramatisch en dat was nog eufemistisch

Maar wat was Anderlecht zwak. Ze worstelden met de bal. Enkel Degreef kon voor wat gevaar zorgen. De technisch beste speler aan de kant van de Brusselaars ook. De rest... dat was huilen met de pet op. We hadden bijna medelijden met de bal als Anderlecht er iets mee wou doen.

Ze ontsnapten nog een paar keer - met onder andere een lat op de lijn via de deklat - maar net voor rust liet Dendoncker zich voor de zoveelste keer aftroeven door Adu en de 2-0 stond op het bord. Dramatisch was nog eufemistisch om te beschrijven hoe Anderlecht speelde. En ja, deze keer moest Hubert in eigen boezem kijken. Dit was geen opstelling voor zo'n belangrijke match. Dan had hij misschien toch beter geschoven tegen KV Mechelen?

De tweede helft was amper begonnen - met Verschaeren als versterking op het middenveld - of Coosemans moest Adu van de 3-0 houden. A real shit show. Anderlecht kon geen deftige aanval in elkaar steken. Ze konden gewoon niet voetballen op het slechte veld. Maar zouden ze dat nu nog niet gewend moeten zijn en het anders proberen?

Tja, we raden Hubert toch aan om dat 5-2-3-systeem overboord te smijten, want dit gaat niet goed komen. Er moet meer voetbal in de ploeg en meer technische spelers met een actie. En ja... moeten sommigen eens niet als te licht gecategoriseerd worden?