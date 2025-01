Interessante piste voor Anderlecht? Tegenstander maakte indruk op David Hubert, maar coach maakt hem direct af: "Hoop dat hij naar grotere club gaat"

Het was gisteren al een item op de perstribune: misschien moet Anderlecht die Prince Adu meenemen naar België, dan kwam er toch nog iets goed uit die trip naar Pilsen. De aanvaller van Viktoria Plzen maakte een heel grote indruk.

Anderlecht beleefde een zware avond in Plzen. Vooral aanvaller Prince Adu, de Ghanese spits van de Tsjechische club, maakte het de Brusselse verdediging bijzonder lastig. Leander Dendoncker zal er waarschijnlijk nog nachtmerries van hebben.

Na de wedstrijd stak David Hubert de loftrompet over de 21-jarige aanvaller. “Hij is misschien niet groot, maar hij is ongelooflijk sterk in duels, snel, en beschikt over uitstekende techniek", zei Hubert. Die kwaliteiten maakten Adu tot een constante dreiging voor de verdedigers van Anderlecht.

Ook Miroslav Koubek, de trainer van Plzen, was lovend over zijn spits. “Prince kwam pas afgelopen zomer bij ons en moest in oktober terug naar Ghana door een visumprobleem, waardoor hij in slechte fysieke conditie terugkeerde", vertelde Koubek.

“We hebben hem stap voor stap weer op niveau gekregen, en nu laat hij zien wat hij in huis heeft. Hij is een uitstekende aanvaller met nog veel ruimte voor groei.”

Toen Koubek werd gevraagd naar een mogelijke transfer van Adu naar Anderlecht, was zijn antwoord duidelijk. “Ik hoop dat Prince op een dag naar een nog grotere club gaat dan Anderlecht. Nog groter, want Anderlecht is zeker geen kleine club."

Met een marktwaarde van slechts 2,5 miljoen euro op Transfermarkt lijkt Adu een betaalbare optie voor veel Europese clubs. Voorlopig blijft hij echter bij Plzen.