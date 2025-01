Théo Leoni komt met opvallende woorden na dramatische nederlaag: "Een dipje kan gebeuren"

Anderlecht speelde in Pilsen een dramatische match, maar Théo Leoni wou het zo niet noemen. "Boksers moeten vier maanden wachten op een revanche, wij kunnen die al binnen drie dagen nemen."

De nederlaag tegen Viktoria Plzen is moeilijk te verwerken, maar Leoni behield wel zijn gevoel voor humor. "Er valt niet veel te zeggen, aangezien de wedstrijd slecht was. Mag ik gaan?", zei hij tegen de aanwezige journalisten.

Leoni analyseerde de slechte prestatie van Anderlecht door het cruciale moment in de wedstrijd te benadrukken: "Het helpt niet om zo vroeg in de wedstrijd achter te staan. Voetbal is een mentale sport. We zijn naar achteren gegaan en werden onder druk gezet", klinkt het.

Hij erkent dat het team niet gereageerd heeft zoals het zou moeten. "Jullie zullen zeggen dat we moesten vechten om terug in de wedstrijd te komen. Dat hebben we niet gedaan en dat is niet normaal. Maar zulke avonden gebeuren nu eenmaal."

Voor hem is de situatie niet catastrofaal, en de kans is nog steeds in hun voordeel: "We zijn nog actief op drie fronten. Een dipje kan gebeuren."

Als reactie op de kritiek die ze hebben gekregen, sprak Leoni ook over de woorden van David Hubert die zijn ongenoegen uitte tegenover het team: "Ja, maar hij hoefde het niet tegen ons te zeggen. We weten zelf dat we slecht waren. Maar we moeten niet alles weggooien."

Leoni benadrukt dat er nog steeds hoop is. "Wie had gedacht dat we zes maanden geleden nog in de top 8 zouden staan voor de laatste speeldag? We hebben het lot nog steeds in eigen handen."

Ondanks de nederlaag blijft Leoni vastberaden. "Het maakt me niet uit hoe we het gaan doen – met een gelijkspel of met een overwinning – maar we gaan alles doen om ons te kwalificeren tegen Hoffenheim. Het zal niet makkelijk zijn – het is Duitsland, ze spelen goed voetbal – maar niets is makkelijk in Europa. We hadden zelfs moeite tegen Riga."