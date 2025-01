Eén zaak is duidelijk: als Anderlecht wil meespelen voor de prijzen heeft Olivier Renard nog zeker één transfer te doen

De supporters van Anderlecht zijn nog aan het bekomen van wat ze gisteren gezien hebben. Meer dan de helft van de ploeg zakte door de ondergrens tegen Viktoria Plzen. En eentje heeft er zelfs een nieuwe laagtegrens gevonden.

Het is geen 'bon ton' om zo over spelers te spreken, dat weten we, maar Anderlecht heeft wel degelijk een probleem met Luis Vazquez. Als de Argentijn op het veld staat, speelt paars-wit eigenlijk met 10. Dat was eerder ook al het geval in de matchen tegen Antwerp en KV Kortrijk.

Tactisch niet geschoold

De lange spits brengt weinig of niets bij. Technisch, tactisch en fysiek kan hij niet mee. Dat is hard om te stellen, maar het is een observatie die wij niet alleen maken. Opvallend was het moment in de eerste helft wanneer Degreef eens een zeldzame uitbraak kon opzetten en Vazquez de ruimte... toeliep.

Een spits moet op dat moment altijd een looplijn maken waarbij hij een verdediger meeneemt naar de kant zodanig dat de oprukkende man plaats en opties krijgt. Vazquez zorgde ervoor dat Degreef enkel nog een wanhoopspoging kon ondernemen. Dat is een gebrek aan tactische opvoeding.

Lege handen achterblijven

Maar ook in het kaatsen en duels aangaan komt hij te kort. Tegen KV Kortrijk had Bram Lagae hem in zijn achterzak steken. Met alle respect voor Lagae, maar dat is niet de analyse die je wil maken als Anderlecht-coach als je straks in de play-offs Kasper Dolberg nog eens ziet uitvallen.

De Deen is onmisbaar, want Goto is ook nog niet klaar voor het grote werk. Als Anderlecht voor de prijzen wil spelen, dan zal Olivier Renard terug in actie moeten schieten. Anderlecht hunkert naar een prijs, maar stel je voor dat ze het binnen tien dagen in de return van de halve finales tegen Antwerp ook zonder Dolberg moeten stellen...

The Great Old in eigen huis is een heel ander beestje dan op verplaatsing. Er moet een degelijke back up komen voor Dolberg, want anders dreigt Anderlecht dit seizoen weer met lege handen achter te blijven. En gezien het niveau van gisteren en de eerste helft tegen Kortrijk kan het nog veel erger worden als er niet ingegrepen wordt....