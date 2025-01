Anderlecht-speler heeft geen zin om het even zomaar aan de kant te schuiven: "Deze prestatie is niet aanvaardbaar"

Werkelijk niemand bij Anderlecht kon er om heen: het was donderdag een complete offday. Ondanks de positieve Europese campagne tot dusver wil ook Augustinsson daar niet zomaar aan voorbijgaan.

Ook de Zweedse verdediger toonde zich na de uitschuiver op het veld van Plzen teleurgesteld. "We hebben niet ons echte niveau bereikt. Dat was heel ontgoochelend. Het veld lag er niet goed bij. Plzen maakte daar goed gebruik van met de lange bal in de rug en wij hadden het moeilijk in de duels", deed hij bij Sporza de eerste vaststellingen.

"We maken het onszelf niet gemakkelijk", haalde de Scandinaviër ook aan. "Zij maakten een vroeg doelpunt, we gaven daarna nog een penalty en een tweede doelpunt weg. Het was moeilijk voor ons om terug te komen. Het was in zijn geheel een slechte prestatie. Ja, een offday, dat kun je zo zeggen. We haalden het niveau niet dat we in de andere wedstrijden meestal halen."

Augustinsson legt de nadruk op herstel

Een drama hoeft er nog niet van gemaakt te worden, maar het is wel cruciaal dat iedereen op scherp staat bij de eerstvolgende opdrachten. "In het algemeen is deze Europese campagne al heel positief geweest. We moeten herstellen naar zondag en de match van volgende week toe. Als we dan een goed resultaat neerzetten, hebben we een goede kans om als een ploeg uit de top 8 door te stoten."

Het is wel jammer dat Anderlecht een unieke gelegenheid miste om dat doel reeds te verwezenlijken. Dan kon het die laatste speeldag in de Europa League meer ontspannen aanpakken en konden enkele spelers misschien ook rust krijgen. "We hebben het niet afgemaakt, daar kunnen we enkel onszelf de schuld voor geven", beseft Augustinsson.

Anderlecht moet weer beter presteren

Een herhaling van dit scenario is uit den boze. "We moeten beter doen, want deze prestatie is niet aanvaardbaar."