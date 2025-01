Union-Braga krijgt nog fameus staartje: twee rode kaarten na affluiten, Burgess weer in het midden van commotie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union verzekerde zich donderdagavond van een plek in de play-offs van de Europa League door met 2-1 te winnen van Braga. De viering achteraf werd echter verstoord door nog serieuze opstootjes.

De wedstrijd, gespeeld op een slechte grasmat in het Koning Boudewijnstadion, kende een bewogen verloop. Braga kwam vroeg op voorsprong, maar Union zette de scheve situatie recht in de tweede helft dankzij twee doelpunten van Ivanovic.

De intense partij ontspoorde volledig in het slotkwartier. Zowel Vitor Andrade van Braga als Koki Machida van Union kregen hun tweede gele kaart, waardoor beide teams de wedstrijd met tien spelers beëindigden. Na het laatste fluitsignaal liep de situatie verder uit de hand.

Union-doelman Anthony Moris veroorzaakte een opstootje door in het gezicht van een tegenstander te juichen, wat leidde tot een schermutseling. In het tumult kregen Braga-speler Bruma een rode kaart en Union-verdediger Christian Burgess een tweede geel, nadat hij de tegenstander had geprovoceerd door onder andere zijn tong uit te steken.

Moris verklaarde achteraf aan Sporza dat hij zich beledigd voelde door een Portugese speler. "Hij beledigde me drie keer. Ik gaf slechts een reactie, niets kwaadaardigs", legde de doelman uit. "Er zijn geen klappen uitgedeeld. Emoties maken deel uit van voetbal."

Ondanks de chaos na afloop, was de overwinning een belangrijke stap voor Union in hun Europese campagne. De ploeg kan zich nu voorbereiden op de volgende ronde en met een gerust hart naar de Rangers van Philippe Clement trekken.