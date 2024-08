Cercle Brugge moet de rug rechten tegen Schotse Kilmarnock in belangrijke Europse wedstrijd

Cercle Brugge probeert zich in eigen huis te plaatsen voor de derde ronde van de Europa League. In de heenwedstrijd werd het 1-1 tegen Kilmarnock uit Schotland.

Voor het eerst in 14 jaar speelt Cercle Brugge nog eens Europees. In de heenwedstrijd werd het 1-1 in Schotland. Olaigbe scoorde na 55 minuten, maar een kwartier later scoorde Watson de gelijkmaker voor de Schotten.

"Dit is een fiftyfifty-game. Ik heb mijn ploeg erop gewezen dat we scherp moeten zijn. Strijden, knokken, het wordt een ‘battlefield’. Aan de bal moeten we onze offensieve kwaliteiten benutten", zei coach Miron Muslic vooraf bij HLN.

Cercle moet beter dan tegen Westerlo

Cercle zal wel beter voor de dag moeten komen dan afgelopen weekend tegen Westerlo. Toen ging de Vereniging met 3-0 onderuit, waardoor het nu zelfs laatste staat na één speeldag in de Jupiler Pro League.

Al wijt Muslic dat ook aan de verplaatsing naar Schotland, toen Cercle pas vrijdagochtend om 5u opnieuw in Brugge was. "Voetballers zijn mensen, geen robots. Maar we zijn er nu klaar voor", stelt Muslic.

Als Cercle Brugge de Schotten uitgeschakelt dan speelt het in de derde voorronde wellicht tegen het Noorse Molde. Als het ook voorbije de Noren gaat, dan is Cercle zeker van de Europese groepsfase.