Cercle Brugge moet zweten tegen Kilmarnock, maar plaatst zich voor derde voorronde Europa League

Cercle Brugge heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Tegen het Schotse Kilmarnock won het de terugwedstrijd met 1-0.

Cercle Brugge had in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League 1-1 gelijkgespeeld op het veld van het Schotse Kilmarnock. Het was aan de Vereniging om het thuis af te maken.

De Schotten begonnen wel het best aan de wedstrijd, Vassell liet na een paar minuten al een grote kans liggen. Cercle nam daarna over en had veruit de meeste kansen in de eerste helft.

Na zo’n 20 minuten was het ook prijs voor Cercle. Een voorzet van Ouattara werd slecht weggewerkt en lag plots panklaar voor de voeten van Somers. De kapitein knalde van dichtbij binnen.

Penaltymisser Denkey brengt Cercle in de problemen

Cercle had nog meer kunnen scoren in de eerste helft, maar liet dat na. Na iets meer dan vijf minuten in de tweede helft kreeg Cercle een lichte penalty voor hand, maar Denkey trapte zwak en miste.

Het blies nieuw leven in Kilmarnock, die stevig werden aangemoedigd door de 2500 meegereisde Schotten. Cercle had het niet onder de markt en moest achteruit. Echte kansen dwong Kilmarnock wel niet af.

Ook Cercle kwam niet meer aan uitgespeelde kansen, maar hield de krappe voorsprong wel vast. De Vereniging mag zich zo opmaken voor de derde voorronde van de Europa League tegen het Noorse Molde.