Datum: 11/12/2025 18:45
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: SAS Arena

LIVE: Snelle achterstand voor Genk in Denemarken!

Midtjylland staat knap tweede in de Europa League met 12 op 15, Genk kan erover springen als het wint na een 10 op 15. Dat doet Fink met de verwachte namen: Karetsas, Heymans en Oh moeten voor de creativiteit en doelpunten gaan zorgen. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   41' 12" 
Discussieer live mee! Lees 11 reacties...
40
 Nog eens een voorzet op een omschakeling bij Genk, maar het loopt voorlopig even voor geen meter. Krijgen we nog eens wat?
37
 Midtjylland heeft de match toch wel overgenomen.
34
 Vrije trap voor Genk. Olafsson kan die makkelijk plukken uit de lucht. Werk aan de winkel voor Genk!
31
 Osorio opnieuw met een schot van ver, gepakt door Van Crombrugge.
28
 Nog eens een vrije tap voor Midtjylland. Ook een gele kaart voor Medina.
27
  Gele kaart voor Yaimar Medina
25
 Van Crombrugge ook bijna met balverlies. Het is toch een beetje spelen met vuur tot dusver van Genk achterin!
22
 Smets geeft de bal plompverloren weg. Van Crombrugge redt!
20
 Drie corners in twee minuten voor Midtjylland. Het blijft opletten voor Genk, ook al komen ze voorlopig weg zonder een tweede tegentreffer.
17

Goal 		Doelpunt van Gue-Sung Cho
17
 Schot van heel erg ver van Osorio. Van Crombrugge laat los en dan is Gue-Sung Cho er als eerste bij!
14
 Eerste stilstaande fase voor de thuisploeg, maar de bal wordt niet ver genoeg ingegooid.
11
 Schotje van El Ouahdi, over en naast! Genk wel baas na de openingsminuut.
9
 De IJslandse doelman Olafsson pakt zijn tijd in het uitvoetballen en dat levert bijna gevaar op.
7
 Karetsas tot bij Hrosovsky. Die trapt wild vanuit een scherpe hoek, Heymans stond vrij.
5
 En nu Medina met een schot. Afgeweken in corner.
4
 Karetsas met een goede actie. Uiteindelijk een schot van Heymans, maar afgeblokt.
1
 Meteen al een goede kans voor Osorio, maar Van Crombrugge goed plat!
1
 De bal rolt in Denemarken!
1
 FC Midtjylland - KRC Genk: 0-0
18:43
 De supporters van Genk komen met wat Bengaals vuur in het 'Wolvenhol'. Dat wordt nu al een boete voor de Limburgers.

Vooraf
Midtjylland staat knap tweede in de Europa League met 12 op 15, Genk kan erover springen als het wint na een 10 op 15. Dat doet Fink met de verwachte namen: Karetsas, Heymans en Oh moeten voor de creativiteit en doelpunten gaan zorgen.

FC Midtjylland FC Midtjylland
Olafsson Elias Rafn 7.09  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Bech Sørensen Mads 6.85  
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Lee Hanbeom 7.16  
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
Meer statistieken
Diao Ousmane 7.33  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
Meer statistieken
Bak Victor 6.83  
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Billing Philip 6.52  
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
Meer statistieken
Byskov Valdemar 6.87  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Osorio Dario 7.03  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 3/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Cho Gue-Sung 8.02  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Simsir Aral 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Succesvolle dribbels: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Bank
Lössl Jonas  
Erlic Martin  
Castillo Denil  
Paulinho  
Djabi Alamara  
Gogorza Mikel  
Mbabu Kevin  
Dani Silva  
Etim Friday  
 

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 7.26  
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Palacios Adrian 6.22  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Smets Matte 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 6.32  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 6.43  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Hrosovský Patrik 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 6.47  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Medina Yaimar   6.0  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Heymans Daan 6.58  
  • Nauwkeurige passes: 12/19 (63.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 6.59  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Oh Hyun-Gyu 6.14  
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Steuckers Jarne  
Sor Yira Collins  
Bangoura Ibrahima Sory  
Bibout Aaron  
Sattlberger Nikolas  
Lawal Tobias  
Mirisola Robin  
Yokoyama Ayumu  
Ndenge Kongolo Josue  
Stevens Brent  
Erabi Jusef  
Dimitri De Condé maakt duidelijk hoe stevig de stoel van Thorsten Fink staat bij Genk

Dimitri De Condé maakt duidelijk hoe stevig de stoel van Thorsten Fink staat bij Genk

10/12 6

Racing Genk trekt deze week naar Denemarken voor de Europa League-uitwedstrijd tegen Midtjylland. Na een teleurstellende reeks in de competitie en de beker is het voor de L...

Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"

Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"

10/12 12

Racing Genk hoopt in de Europa League wat ademruimte te krijgen na een moeilijke periode in de competitie. Na de uitschakeling tegen Anderlecht in de beker en de zware nede...

Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

10/12 3

Belangrijke wedstrijd voor KRC Genk op bezoek bij het Deense Midtjylland. Net als een paar maanden geleden staat er opnieuw veel druk op de Europese wedstrijd. Wat heeft Di...

D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

18:40

Genk neemt het donderdagavond op in en tegen het Deense Midtjylland. Voor beide ploegen een belangrijk duel met oog op de top-8 in de Europa League. Maar voor Genk lijkt de...

Europa League

 Speeldag 6
FC Midtjylland FC Midtjylland 1-0 KRC Genk KRC Genk
Nice Nice 0-1 Braga Braga
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-2 Real Betis Real Betis
Young Boys Bern Young Boys Bern 0-0 Lille OSC Lille OSC
Ludogorets Ludogorets 0-0 PAOK PAOK
Utrecht Utrecht 0-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Ferencváros Ferencváros 0-1 Rangers FC Rangers FC
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
FCSB FCSB 21:00 Feyenoord Feyenoord
FC Porto FC Porto 21:00 Malmö FF Malmö FF
FC Basel FC Basel 21:00 Aston Villa Aston Villa
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 Bologna Bologna
Lyon Lyon 21:00 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Brann Brann 21:00 Fenerbahçe Fenerbahçe
Freiburg Freiburg 21:00 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 AS Roma AS Roma
Panathinaikos Panathinaikos 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved