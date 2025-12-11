LIVE: Snelle achterstand voor Genk in Denemarken!
Midtjylland staat knap tweede in de Europa League met 12 op 15, Genk kan erover springen als het wint na een 10 op 15. Dat doet Fink met de verwachte namen: Karetsas, Heymans en Oh moeten voor de creativiteit en doelpunten gaan zorgen. Volg de match hier LIVE en op de voet!
41' 12"
|
|
40
|
Nog eens een voorzet op een omschakeling bij Genk, maar het loopt voorlopig even voor geen meter. Krijgen we nog eens wat?
|
37
|
Midtjylland heeft de match toch wel overgenomen.
|
|
34
|
Vrije trap voor Genk. Olafsson kan die makkelijk plukken uit de lucht. Werk aan de winkel voor Genk!
|
31
|
Osorio opnieuw met een schot van ver, gepakt door Van Crombrugge.
|
28
|
Nog eens een vrije tap voor Midtjylland. Ook een gele kaart voor Medina.
|
27
|
Gele kaart voor Yaimar Medina
|
25
|
Van Crombrugge ook bijna met balverlies. Het is toch een beetje spelen met vuur tot dusver van Genk achterin!
|
22
|
Smets geeft de bal plompverloren weg. Van Crombrugge redt!
|
|
20
|
Drie corners in twee minuten voor Midtjylland. Het blijft opletten voor Genk, ook al komen ze voorlopig weg zonder een tweede tegentreffer.
|
17
|
Doelpunt van Gue-Sung Cho
|
17
|
Schot van heel erg ver van Osorio. Van Crombrugge laat los en dan is Gue-Sung Cho er als eerste bij!
|
14
|
Eerste stilstaande fase voor de thuisploeg, maar de bal wordt niet ver genoeg ingegooid.
|
11
|
Schotje van El Ouahdi, over en naast! Genk wel baas na de openingsminuut.
|
9
|
De IJslandse doelman Olafsson pakt zijn tijd in het uitvoetballen en dat levert bijna gevaar op.
|
7
|
Karetsas tot bij Hrosovsky. Die trapt wild vanuit een scherpe hoek, Heymans stond vrij.
|
5
|
En nu Medina met een schot. Afgeweken in corner.
|
4
|
Karetsas met een goede actie. Uiteindelijk een schot van Heymans, maar afgeblokt.
|
1
|
Meteen al een goede kans voor Osorio, maar Van Crombrugge goed plat!
|
|
1
|
De bal rolt in Denemarken!
|
1
|
FC Midtjylland - KRC Genk: 0-0
|
18:43
|
De supporters van Genk komen met wat Bengaals vuur in het 'Wolvenhol'. Dat wordt nu al een boete voor de Limburgers.
|
|
Vooraf
Midtjylland staat knap tweede in de Europa League met 12 op 15, Genk kan erover springen als het wint na een 10 op 15. Dat doet Fink met de verwachte namen: Karetsas, Heymans en Oh moeten voor de creativiteit en doelpunten gaan zorgen.
|
|
Olafsson Elias Rafn
|
| 7.09
Elias Rafn Olafsson @ FC Midtjylland - KRC Genk7.09
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/13 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/9 (55.6%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 1
|
Bech Sørensen Mads
|
| 6.85
Mads Bech Sørensen @ FC Midtjylland - KRC Genk6.85
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/29 (82.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/8 (12.5%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
|
Lee Hanbeom
|
| 7.16
Hanbeom Lee @ FC Midtjylland - KRC Genk7.16
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|28/30 (93.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|4/8 (50%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
|
Diao Ousmane
|
| 7.33
Ousmane Diao @ FC Midtjylland - KRC Genk7.33
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|6
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/20 (85%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
|
Bak Victor
|
| 6.83
Victor Bak @ FC Midtjylland - KRC Genk6.83
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|4
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/12 (58.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Billing Philip
|
| 6.52
Philip Billing @ FC Midtjylland - KRC Genk6.52
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/13 (53.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
|
Byskov Valdemar
|
| 6.87
Valdemar Byskov @ FC Midtjylland - KRC Genk6.87
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/10 (90%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
|
Osorio Dario
|
| 7.03
Dario Osorio @ FC Midtjylland - KRC Genk7.03
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|3
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/13 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
- Schoten op doel: 3/3
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Cho Gue-Sung
⚽
|
| 8.02
Gue-Sung Cho @ FC Midtjylland - KRC Genk8.02
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/8 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
- Schoten op doel: 2/3
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Simsir Aral
|
| 7.2
Aral Simsir @ FC Midtjylland - KRC Genk7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|5/6 (83.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/16 (81.3%)
| Sleutelpasses
|5
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|2/3 (66.7%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
- Sleutelpasses: 5
- Succesvolle dribbels: 5/6 (83.3%)
|Bank
|
Lössl Jonas
|
|
|
|
|
Erlic Martin
|
|
|
|
|
Castillo Denil
|
|
|
|
|
Paulinho
|
|
|
|
|
Djabi Alamara
|
|
|
|
|
Gogorza Mikel
|
|
|
|
|
Mbabu Kevin
|
|
|
|
|
Dani Silva
|
|
|
|
|
Etim Friday
|
|
|
|
|
|
|
Van Crombrugge Hendrik
|
| 7.26
Hendrik Van Crombrugge @ FC Midtjylland - KRC Genk7.26
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|4
| Weggebokst
|1
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/21 (61.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|15/24 (62.5%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 4
- Weggebokst: 1
- Geslaagde plukballen: 1
|
Palacios Adrian
|
| 6.22
Adrian Palacios @ FC Midtjylland - KRC Genk6.22
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/17 (76.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/6 (33.3%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
|
Smets Matte
|
| 6.68
Matte Smets @ FC Midtjylland - KRC Genk6.68
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/10 (70%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Sadick Aliu Mujaid
|
| 6.32
Mujaid Sadick Aliu @ FC Midtjylland - KRC Genk6.32
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
El Ouahdi Zakaria
|
| 6.43
Zakaria El Ouahdi @ FC Midtjylland - KRC Genk6.43
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/10 (100%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Hrosovský Patrik
|
| 6.4
Patrik Hrosovský @ FC Midtjylland - KRC Genk6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/16 (93.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
- Schoten op doel: 1/2
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Heynen Bryan
|
| 6.47
Bryan Heynen @ FC Midtjylland - KRC Genk6.47
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|4
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/20 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Medina Yaimar
|
| 6.0
Yaimar Medina @ FC Midtjylland - KRC Genk6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/12 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Heymans Daan
|
| 6.58
Daan Heymans @ FC Midtjylland - KRC Genk6.58
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/19 (63.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/19 (63.2%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Karetsas Konstantinos
|
| 6.59
Konstantinos Karetsas @ FC Midtjylland - KRC Genk6.59
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/12 (66.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/4 (25%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|12
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
|
Oh Hyun-Gyu
|
| 6.14
Hyun-Gyu Oh @ FC Midtjylland - KRC Genk6.14
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/9 (55.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|Bank
|
Steuckers Jarne
|
|
|
|
|
Sor Yira Collins
|
|
|
|
|
Bangoura Ibrahima Sory
|
|
|
|
|
Bibout Aaron
|
|
|
|
|
Sattlberger Nikolas
|
|
|
|
|
Lawal Tobias
|
|
|
|
|
Mirisola Robin
|
|
|
|
|
Yokoyama Ayumu
|
|
|
|
|
Ndenge Kongolo Josue
|
|
|
|
|
Stevens Brent
|
|
|
|
|
Erabi Jusef
|
|
|
|