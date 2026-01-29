Volg KRC Genk - Malmö FF live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
-
Datum: 29/01/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Cegeka Arena

Racing Genk sluit donderdagavond de League Phase van de Europa League af tegen Malmö FF. Hayen laat Heymans staan, maar vervangt Karetsas voor Bangoura. Oh start in de spits en Steuckers komt in de plaats van Sor.

Alle live matchen
Tijd   21:00 
Brandon Morren vanuit Genk
Discussieer live mee! Lees 1 reacties...
KRC Genk (KRC Genk - Malmö FF)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Yaimar Medina - Bryan Heynen - Ibrahima Sory Bangoura - Junya Ito - Daan Heymans - Jarne Steuckers - Hyun-Gyu Oh
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Konstantinos Karetsas - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Robin Mirisola - Josue Ndenge Kongolo - August De Wannemacker - Brent Stevens - Jusef Erabi

Malmö FF:
Bank: Oscar Lewicki - Arnór Sigurdsson - Anders Christiansen - Emmanuel Ekong - Martin Olsson - Salifou Soumah - Colin Rosler - Erik Botheim - Taha Ali - Lasse Berg Johnsen - Johan Dahlin - Sead Haksabanovic - Daniel Gudjohnsen - Melker Ellborg - Adrian Skogmar - Hugo Bolin

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias  
El Ouahdi Zakaria  
Sadick Aliu Mujaid  
Smets Matte  
Medina Yaimar  
Heynen Bryan  
Bangoura Ibrahima Sory  
Ito Junya  
Heymans Daan  
Steuckers Jarne  
Oh Hyun-Gyu  
Bank
Van Crombrugge Hendrik  
Sor Yira Collins  
Kayembe Joris  
Karetsas Konstantinos  
Bibout Aaron  
Sattlberger Nikolas  
Nkuba Ken  
Mirisola Robin  
Ndenge Kongolo Josue  
De Wannemacker August  
Stevens Brent  
Erabi Jusef  
 

Vooraf

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert
LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert
Foto: © photonews

Racing Genk sluit donderdagavond de League Phase van de Europa League af tegen Malmö FF. De Limburgers zijn al zeker van overwintering, maar mikken nog op een plek bij de eerste acht om de barrages te vermijden.

Racing Genk speelt donderdagavond tegen Malmö FF zijn laatste wedstrijd van de League Phase in de Europa League. Er staat nog wat op het spel voor de Limburgers.

De Smurfen zijn al zeker van een plaats in de volgende ronde. Na de overwinning op het veld van FC Utrecht weet Genk dat het zeker Europees overwintert, al blijft de grote vraag: hoe?

Top 8 blijft inzet tegen al uitgeschakeld Malmö

Momenteel staat het 10e in het klassement met 13 punten. Als Genk bij de eerste acht eindigt, gaat het rechtstreeks naar de achtste finales, zonder barrages te moeten spelen.

Dat is belangrijk, aangezien er dan gewoon minder wedstrijden gespeeld moeten worden. Zo kunnen de Limburgers rekenen op wat meer rust tussen de competitiewedstrijden in.

Een overwinning boeken zou geen probleem moeten zijn. Malmö is al langere tijd uitgeschakeld en staat met amper één punt op de voorlaatste plaats in het klassement. 

Bij Genk zal coach Nicky Hayen sowieso roteren. Het lijkt erop dat enkele basispionnen zoals Konstantinos Karetsas en Daan Heymans op de bank zullen starten.

Prono KRC Genk - Malmö FF

KRC Genk wint
Populairste
2-1
(6x)		 3-1
(3x)		 2-0
(3x)

Vergelijking KRC Genk - Malmö FF

Positie

10
36

Punten

13
1

Gewonnen

4
0

Verloren

2
6

Gescoorde doelpunten

9
3

Doelpunten tegen

6
13

Gele kaarten

13
13

Rode kaarten

0
2

Onderlinge duels gewonnen

1
1
0
29/11 21:00 Malmö FF Malmö FF 2-2 KRC Genk KRC Genk
20/09 18:55 KRC Genk KRC Genk 2-0 Malmö FF Malmö FF
Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

28/01

Racing Genk is al zeker van Europese overwintering, maar donderdag ligt er meer op tafel. In de laatste match van de League Phase kunnen de Limburgers nog een plek bij de e...

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

LIVE: KRC Genk heeft nog veel om voor te spelen tegen Malmö, coach Hayen roteert

09:45

Racing Genk sluit donderdagavond de League Phase van de Europa League af tegen Malmö FF. De Limburgers zijn al zeker van overwintering, maar mikken nog op een plek bij de e...

Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

13:45

In de Jupiler Pro League blijft KRC Genk onder zijn niveau presteren, terwijl het in Europa wel resultaten boekt. Hoe kan dezelfde ploeg zo'n verschillend gezicht tonen in ...

Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

20:00

KRC Genk speelt op donderdagavond een belangrijk duel tegen het Zweedse Malmö. Als ze die winnen, dan mogen ze nog dromen van de top-8 in de Europa League. En dat zou van g...

Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

20:20

KRC Genk gaat tegen Malmö FF op zoek naar een stekje in de top-8 van de League Phase van de Europa League. Ondertussen kennen de Limburgers hun straf voor wat er vorige wee...

Europa League

 Speeldag 8
Aston Villa Aston Villa 21:00 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
FCSB FCSB 21:00 Fenerbahçe Fenerbahçe
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 21:00 Bologna Bologna
Nottingham Forest Nottingham Forest 21:00 Ferencváros Ferencváros
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 21:00 Young Boys Bern Young Boys Bern
Real Betis Real Betis 21:00 Feyenoord Feyenoord
Lille OSC Lille OSC 21:00 Freiburg Freiburg
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 21:00 Braga Braga
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Utrecht Utrecht
Sturm Graz Sturm Graz 21:00 Brann Brann
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 21:00 Celta De Vigo Celta De Vigo
Panathinaikos Panathinaikos 21:00 AS Roma AS Roma
Lyon Lyon 21:00 PAOK PAOK
FC Basel FC Basel 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
KRC Genk KRC Genk 21:00 Malmö FF Malmö FF
FC Porto FC Porto 21:00 Rangers FC Rangers FC
Ludogorets Ludogorets 21:00 Nice Nice
FC Midtjylland FC Midtjylland 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved