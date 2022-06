Opdracht volbracht: Rode Duivels bibberen in het slot maar winnen met 0-1 laatste wedstrijd van het seizoen op het veld van Polen

De Rode Duivels hebben de laatste Nations League-wedstrijd van het seizoen met een overwinning kunnen afsluiten. Een doelpunt van Batshuayi na een kwartier volstond, al werd het in het slot nog heel spannend.

"Oef, het zit erop", hoorden we de Rode Duivels vanuit Warschau denken na het laatste fluitsignaal in Polen. Na een lang seizoen waaraan ze al met minder vakantie waren begonnen (wegens een uitgesteld EK), zit het seizoen 2022-2023 er midden juni op voor de internationals. En dat terwijl sommige eersteklassers al opnieuw begonnen zijn.

Op het veld van Polen begon bondscoach Martinez met Eden Hazard en Dries Mertens in steun van Michy Batshuayi. Castagne en Thorgan Hazard bekleedden de wingbackpoositie.

© photonews

Net zoals in Brussel vorige week, hadden de Belgen het meeste balbezit rond de 16 van Polen. De Rode Duivels gaven na één helft zo'n drie keer meer passen dan de thuisploeg.

Na een kwartier leidde dat balbezit ook tot een doelpoging. Tielemans besloot voor te zetten richting Batshuayi en die dook de de 0-1 in doel voorbij Juventus-doelman Szczesny.

Maar zolang het 0-1 bleef, moesten de Duivels op hun hoede blijven voor de tegenprik. Even leek het varkentje gewassen maar Hazard stond buitenspel toen hij de 0-2 in doel lobde. Vlak voor rust kreeg Polen nog een torenhoge kans maar de plaatsbal van Zalewski ging net naast.

© photonews

In de tweede helft duurde het lang voor we echt doelgevaar konden noteren. Buiten enkele wissels (Vanaken, Foket, Trossard, Openda) viel er het eerste halfuur niet veel te rapen.

Bij het ingaan van het slotkwartier werd het echter toch even gevaarlijk. Lewandowski trapte een vrije trap over en een minuut later kon Glik van dichtbij koppen maar de verdediger besloot nipt naast.

© photonews

Ook Trossard kreeg nog een schot tussen de palen. Na een fraaie combinatie van de Belgen kapte Trossard zijn mannetje uit maar de winger besloot op de vuisten van Szczesny.

Het slotakkoord was nog voor Polen met een kopbal van invaller Swidersky. Hij kreeg een uitstekende voorzet van Lewandowski in de 90e minuut maar besloot tegen de binnenkant van de paal.

Zo besluiten de Rode Duivels het eerste luik van de Nations League-groepsfase met een krappe overwinning op het veld van Polen. Met een 7 op 12 zijn de Duivels mathematisch nipt geslaagd, al zal men daar in de realiteit wel anders over denken. Nederland won in extremis met 3-2 van Wales en blijtt zo 3 punten voor België staan in de groepsstand.