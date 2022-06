Toby Alderweireld koestert hoop: "Dit was een must-win, er komt nog een heel belangrijke wedstrijd aan in Nederland"

Het was bibberen in het slot voor de Rode Duivels maar uiteindelijk werden de drie punten toch binnengehaald. Achterin waren ze vooral tevreden dat ze opnieuw de 0 konden houden.

Want de vorige clean sheet van de Rode Duivels in een competitieve wedstrijd is al van september geleden, toen werd het 0-1 tegen Wit-Rusland.

Toby Alderweireld was opnieuw het hart van de defensie met Dendoncker en Vertonghen naast zich. "We hadden de controle over de wedstrijd en het meeste balbezit. Maar in de tweede helft moesten we onze kansen beter uitspelen. We nemen achterin risico's door hoog druk te zetten en als we dan onze kansen afwerken, staat het 0-2 of 0-3. Uiteindelijk komen we nog goed weg", klinkt het bij Alderweireld voor de camera van VTM.

"Must win"

In Brussel werd het 6-1 voor de Duivels en nu toonden de Polen op enkele opstoten na ook niet veel gevaar. Al plaatst Alderweireld ook meteen een kanttekening: "Dit is geen makkelijke ploeg hoor. In Nederland spelen ze 2-2 gelijk. Het is onze verdienste dat ze nu minder goed lijken."

"Dit was een must-win wedstrijd en dat hebben we gedaan. Dit was een moeilijke uitwedstrijd ie we winnen. Binnenkort gaan we voor de winst in Wales en dan kunnen we in Nederland eeen belangrijke wedstrijd spelen", besluit hij.