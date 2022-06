Na Marseille toont nu ook Spaanse grootmacht interesse in Rode Duivel

Volgens het Franse L'Equipe heeft een tweede club zich gemeld voor Rode Duivel Axel Witsel. Begin deze week kwam Marseille al opdagen voor de transfervrije middenvelder, maar nu krijgt het concurrentie uit Spanje.

Olympique Marseille toont al lange tijd interesse in Axel Witsel (33), maar daar komt nu een tweede ploeg bij. Atlético Madrid wil de middenvelder graag transfervrij naar de Spaanse hoofdstad halen. Beide ploegen spelen komend seizoen Champions League, maar voor Axel Witsel is het vooral belangrijk om speelminuten te maken en wedstrijdfit naar Qatar te kunnen reizen.

Het contract van de Rode Duivel werd bij Dortmund niet verlengd, waardoor de ervaren middenvelder eender waar kan tekenen. Witsel speelde vier seizoenen lang voor de Duitse grootmacht en kwam in totaal 145 keer in actie. Scoren deed hij 13 keer in het shirt van 'die Borussen'. Benieuwd waar de 33-jarige ex-speler van Standard naartoe gaat.