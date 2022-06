René Vandereycken pleit voor ander systeem om meer gevaar op de flanken te creëren

René Vandereycken vindt dat er een ander spelsysteem moet komen als België meer kansen op de flanken wil creëren. Dat stond in zijn analyse in Het NIeuwsblad na de wedstrijd in Polen.

Sinds Roberto Martinez bondscoach is bij België is 3-4-3 helemaal ingeburgerd bij de Rode Duivels. Daardoor is er een enkele bezetting op de flanken. Volgens René Vandereycken is het dan moeilijk om als flankspeler een actie te maken. In zijn analyse in Het Nieuwsblad spreekt hij van een gebrek aan durf. Al weet hij dat hen dat moeilijk te verwijten valt. Ze weten dat de flank in hun rug volledig openligt als hun actie zou mislukken.

Vandereycken pleit dan voor een ander systeem. Een 4-4-2 of een 4-3-3. Daarin kunnen de offensieve spelers rugdekking krijgen, maar Vandereycken weet dat het wat laat is om dat nu nog te veranderen. Een andere oplossing voor hem is een speler die 1 tegen 1 iemand kan uitschakelen. Zeker als het centrum dicht zit, maar dan zit je met het probleem van te weinig rugdekking.