Bondscoach Martinez zag beterschap: "Duidelijk lessen geleerd na Wales"

Een nieuwe overwinning voor Roberto Martinez. De bondscoach mocht dus weer zijn immer positieve en optimistische zelve zijn voor de pers achteraf.

Want wanneer er gewonnen wordt, is het lastig om een negatief woord uit de mond van de bondscoach te horen. Zelfs bij een nederlaag lukt dat al moeilijk (als het niet tegen de wedstrijdleiding is). Dat er op het einde nog gebibberd moest worden en de Duivels toch met een gelukje wegkwamen, benoemt de bondscoach toch nog net iets anders.

"Meer voldoening"

"Het is logisch dat ze komen opzetten in het slot, voor hun eigen publiek. Maar we hebben duidelijk geleerd uit de late gelijkmaker van Wales vorige wedstrijd. We stonden veel alerter te verdedigen rond de 16 ditmaal. En bovendien hadden we de wedstrijd sneller kunnen beslissen als we een van onze kansen zelf afwerken. Al geeft dit meer voldoening dan een eenvoudige overwinning", zegt hij voor de camera van VTM.

"We wilden ons met deze wedstrijd voorbereiden op het WK, info vergaren. Dat is gelukt, al ware het niet met de gewenste resultaten. Maar de jongens hebben goed gereageerd na een eerste slechte wedstrijd tegen Nederland en tonen nu ook dat ze geleerd hebben van de vorige match", besluit Martinez.