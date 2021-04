Union meer dan een maat te groot voor Club NXT, baalavond voor Nick Shinton

Een niet eens overtuigend Union kende vrijdag nauwelijks moeite met hekkensluiter Club NXT. Club-doelman Nick Shinton beleefde een erg frustrerende avond. Bij de rust was de score al opgelopen tot 0-3. Sigurdarson maakte er meteen na de koffie 0-4, waarna Union de voet van het gaspedaal haalde.

Ondanks de recente vier op zes stonden de sterren allerminst gunstig voor Club NXT voor aanvang van de komst van Union. Het nummer laatst tegen de kampioen, die ook na het behalen van de titel 7 op 9 liet optekenen. Bovendien konden de mannen van Felize Mazzu, op topschutter Vanzeir na, rekenen op een fitte kern, terwijl Club NXT moest aantreden zonder sterkhouders Van Den Keybus (geschorst), Van der Brempt (A-ploeg) en De Cuyper (blessure).

Baalavond Shinton

De jonkies van Club NXT gingen van bij aanvang meteen hoog druk zetten op de defensie van Union. De troepen van Mazzu hadden het knap lastig in de openingsfase, maar kwamen op het kwartier vanuit het niets op voorsprong. Een afgeslagen bal belandde voor de voeten van middenvelder Senne Lynen. De Antwerpenaar knalde met links droog binnen, al zag doelman Shinton (19) er helemaal niet goed uit in die fase: 0-1.

En of het de jonge doelman niet meezat vrijdagavond. Iets voorbij het halfuur kopte Unionverdediger Van der Heyden tegen de binnenkant van de paal. Via het lichaam van een verbouwereerde Shinton caprioleerde het leer knullig in doel. Een niet eens overtuigend Union had de klus al geklaard na het eerste halfuur.

Vijf minuten voor de koffie was de wedstrijd helemaal gespeeld. Shinton had na een hoekschop een prima reflex in huis, maar in de rebound frommelde Bager de derde Brusselse treffer tegen de touwen: 0-3 en boeken helemaal toe.

Overbodige tweede helft

Rik De Mil bracht drie nieuwe jongens tussen de lijnen na de rust, maar het mocht niet baten. Integendeel, Sigurdarson had de hoek voor het uitkiezen en besloot voor de verste te gaan. Shinton was kansloos op de geplaatste trap van de Ijslander: 0-4 na 48 minuten.

Na de 0-4 vond Union het welletjes. De Brusselaars haalden de voet van het gaspedaal en hielden het bij rustig meesterschap. Club NXT deed wat het kon, maar slaagde er niet in om Lucas Pirard te verontrusten.

Union verliet zo Daknam met drie punten op zak, zonder al te veel energie te verspelen. Op de slotspeeldag ontvangt Union Deinze. De wedstrijd zal -wellicht- gespeeld worden Achter de Kazerne, omdat de renovatiewerken aan het Joseph Mariënstadion al aan de gang zijn. Club NXT sluit het seizoen af met een verplaatsing naar Westerlo.