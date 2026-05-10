📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
De voetbalwereld leeft mee met Hansi Flick na het verdrietige nieuws dat zijn vader is overleden, vlak voor een belangrijke wedstrijd van FC Barcelona. Het nieuws kwam hard aan binnen de club en zorgt voor veel emoties in aanloop naar de grote clash tegen Real Madrid.

Persoonlijk drama voor Hansi Flick

Het overlijden van de vader van Hansi Flick werd vanmiddag bekendgemaakt. Vanavond speelt hij met FC Barcelona voor de titel tegen Real Madrid. Volgens de eerste berichten zal Flick wel degelijk langs de zijlijn staan.

De Duitse coach heeft altijd een sterke band gehad met zijn familie en sprak in eerdere interviews regelmatig over de belangrijke rol van zijn ouders in zijn carrière. Volgens Duitse media verkeerde zijn vader al enige tijd in slechte gezondheid.

Binnen de selectie van FC Barcelona is de impact van het nieuws duidelijk voelbaar. Spelers zouden direct hun steun hebben uitgesproken richting hun trainer. Ook vanuit andere Europese topclubs kwamen reacties van medeleven.

Grote druk op FC Barcelona

Naast het persoonlijke verdriet van Hansi Flick staat FC Barcelona ook onder enorme sportieve druk. De wedstrijd van vanavond wordt gezien als een van de belangrijkste affiches van het seizoen. Fans hopen dat de ploeg ondanks de emotionele omstandigheden scherp en gefocust aan de aftrap verschijnt.

Spelers van FC Barcelona zouden extra gemotiveerd zijn om een goed resultaat neer te zetten voor hun trainer. Supporters spreken op sociale media massaal hun steun uit aan Hansi Flick en zijn familie.

Reacties uit de voetbalwereld

Vanuit Duitsland en Spanje stromen de steunbetuigingen binnen. Oud-spelers, trainers en journalisten reageren emotioneel op het nieuws rond de vader van Hansi Flick. Verschillende Duitse media benadrukken dat familie altijd centraal heeft gestaan in het leven van de succesvolle trainer.

Voor Hansi Flick betekent dit verlies ongetwijfeld een zware mentale klap. Toch verwachten kenners dat hij zijn team wil blijven begeleiden tijdens deze belangrijke fase van het seizoen. De wedstrijd op bezoek bij Real Madrid wordt vanavond om 21 uur afgetrapt. De ervaren trainer heeft in het verleden vaker laten zien dat hij onder druk kan presteren.

