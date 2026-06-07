EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
| 12 reacties
EK-sprookje van Belgische U17 eindigt in mineur na strafschoppen
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Het sprookje van de jonge Rode Duivels kende niet het verhoopte einde. De Belgische U17 speelden een uitstekend tornooi en bereikten zelfs de finale. Daarin moesten de jonge Duivels zondagavond na een strafschoppenreeks hun meerdere erkennen in Italië.

De Belgische U17 begon op 25 mei sterk aan het tornooi onder leiding van Sven Vermant. De jonge Duivels wonnen hun openingswedstrijd tegen Kroatië met 0-2. In hun tweede wedstrijd moesten ze echter hun meerdere erkennen in Spanje, waardoor de laatste groepswedstrijd cruciaal werd.

Groepswinst voor jonge Duivels

België domineerde die beslissende wedstrijd tegen een stug Estland en won uiteindelijk met 1-0. Die nipte zege volstond voor groepswinst, omdat Spanje op de laatste speeldag verrassend verloor van Kroatië.

De eerste knock-outwedstrijd was meteen de halve finale, aangezien slechts acht landen deelnamen aan het tornooi. Daar namen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk. België trok met 2-1 aan het langste eind en plaatste zich zo voor de finale.

Sterker Italië

In de eindstrijd wachtte Italië. De Italianen begonnen het best aan de wedstrijd, maar de eerste grote kans was toch voor België. Seke trapte na een knappe dribbel op de Italiaanse doelman. Bekntib kreeg de bal via de keeper voor de voeten, maar slaagde er niet in om af te werken.

Italië bleef de betere ploeg en creëerde het meeste gevaar. Dierckx zag een goede kans voor België over het doel verdwijnen. Hoewel Italië het initiatief had, bleef België geregeld dreigend in de omschakeling, waardoor een doelpunt aan beide kanten in de lucht hing.

Na de rust was het opnieuw Dierckx die dicht bij de openingstreffer kwam. Zijn eerste poging werd gestopt door de Italiaanse doelman, terwijl een tweede schot maar net over het doel ging.

Geweldig doelpunt van Ojea

Vlak voor affluiten kwam België dan toch op voorsprong. Ojea dribbelde na 85 minuten knap voorbij zijn tegenstander en plaatste de bal vervolgens laag in de hoek voorbij de Italiaanse doelman: 1-0.

De voorsprong hield echter niet stand. Kort voor het einde kwam Italië langszij via een strafschop. Dierckx kreeg de bal tegen de arm na een kopduel en de scheidsrechter, die niet kon rekenen op VAR-ondersteuning, wees resoluut naar de stip.

Ten onder na strafschoppen

Na negentig minuten stond het 1-1, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Na missers van Ojea en Moorthamer trok Italië in de strafschoppenreeks met 3-4 aan het langste eind.

Ondanks het verlies in de finale mogen de jonge Duivels met opgeheven hoofd terugblikken op een uitstekend tornooi en een indrukwekkende prestatie.

12 reacties
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