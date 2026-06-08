KAA Gent slaat toe en hengelt aanvaller uit Engeland binnen
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KAA Gent pakte dit seizoen op de valreep nog Europees voetbal. De Buffalo's versloegen KRC Genk in de barragewedstrijd voor het allerlaatste Europese ticket. De Buffalo's denken ondertussen aan de toekomst en hengelen een jonge aanvaller binnen uit Engeland.
Gent denkt aan de lange termijn en gaat daarvoor shoppen in Engeland. De Buffalo's stellen de jonge Engelsman Jemiah Khan Umolu voor. De 20-jarige aanvaller zal postvatten bij Jong KAA Gent.
West Ham en Crystal Palace
"Welkom, Jemiah en veel succes in het blauw-wit!", schrijven de Bufallo's op hun website. Umolu werd opgeleid bij de Engelse traditieclub West Ham en trok daarna naar Crystal Palace. Bij West Ham speelde hij 24 keer voor de U18, waarin hij 13 keer scoorde en 4 assists uitdeelde.
Bij Palace maakte hij deel uit van de U21 en speelde hij de voorbije twee seizoenen. Hij maakte er 18 doelpunten en gaf 3 assists in 33 wedstrijden.
Testperiode van drie weken
Hij werd tussendoor ook uitgeleend aan Port Vale en Bromley. Voor die eerste club kwam hij 9 wedstrijden in actie. Voor die tweede ploeg speelde hij 5 wedstrijden en scoorde hij 1 goal.
Umolu mocht drie weken komen testen bij Jong KAA Gent en maakte daarbij blijkbaar indruk. Hij kon toen de club ook al eens leren kennen en kijken hoe de zaken eraan toe gaan in de Arteveldestad.
𝙑𝙚𝙧𝙨𝙩𝙚𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙅𝙤𝙣𝙜 𝙆𝘼𝘼 𝙂𝙚𝙣𝙩 💥— KAA Gent (@KAAGent) June 8, 2026
20-jarige aanvaller Jemiah Umolu ruilt de U21 van Crystal Palace in voor Jong KAA Gent.
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