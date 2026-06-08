KAA Gent slaat toe en hengelt aanvaller uit Engeland binnen

KAA Gent pakte dit seizoen op de valreep nog Europees voetbal. De Buffalo's versloegen KRC Genk in de barragewedstrijd voor het allerlaatste Europese ticket. De Buffalo's denken ondertussen aan de toekomst en hengelen een jonge aanvaller binnen uit Engeland.

Gent denkt aan de lange termijn en gaat daarvoor shoppen in Engeland. De Buffalo's stellen de jonge Engelsman Jemiah Khan Umolu voor. De 20-jarige aanvaller zal postvatten bij Jong KAA Gent.

West Ham en Crystal Palace

"Welkom, Jemiah en veel succes in het blauw-wit!", schrijven de Bufallo's op hun website. Umolu werd opgeleid bij de Engelse traditieclub West Ham en trok daarna naar Crystal Palace. Bij West Ham speelde hij 24 keer voor de U18, waarin hij 13 keer scoorde en 4 assists uitdeelde.

Bij Palace maakte hij deel uit van de U21 en speelde hij de voorbije twee seizoenen. Hij maakte er 18 doelpunten en gaf 3 assists in 33 wedstrijden.

Testperiode van drie weken

Hij werd tussendoor ook uitgeleend aan Port Vale en Bromley. Voor die eerste club kwam hij 9 wedstrijden in actie. Voor die tweede ploeg speelde hij 5 wedstrijden en scoorde hij 1 goal.

Umolu mocht drie weken komen testen bij Jong KAA Gent en maakte daarbij blijkbaar indruk. Hij kon toen de club ook al eens leren kennen en kijken hoe de zaken eraan toe gaan in de Arteveldestad.



