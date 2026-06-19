📷 OFFICIEEL KAA Gent heeft beslist over lot van Dante Vanzeir

De kogel is door de kerk. Dante Vanzeir trekt ook volgend seizoen het shirt van Cercle Brugge aan. KAA Gent en Cercle bereikten een akkoord over een nieuwe uitleenbeurt, nadat de spits de voorbije maanden al indruk maakte in groen-zwart.

Vanzeir krijgt zijn zin

De toekomst van Dante Vanzeir was de voorbije weken een veelbesproken dossier, maar de onzekerheid is voorbij. KAA Gent heeft officieel bevestigd dat de 28-jarige aanvaller opnieuw wordt uitgeleend aan Cercle Brugge. Vanzeir maakte in januari al de overstap naar de Vereniging en die samenwerking wordt nu met een seizoen verlengd.

Opvallend is dat de aanvaller zelf een grote rol speelde in het verhaal. Op de officiële kanalen van Cercle Brugge klinkt het als volgt. "Dante zelf was vragende partij voor een verlengd verblijf bij Cercle. De voorbije weken bleven alle partijen daarom on speaking terms om Dante verder in Groen-Zwart te houden", staat er te lezen. Daarmee kiest Vanzeir duidelijk voor speelminuten en vertrouwen, nadat hij bij KAA Gent geen vaste basisplaats wist af te dwingen.

Een carrière vol hoogte- en dieptepunten

Vanzeir, geboren op 16 april 1998, genoot zijn jeugdopleiding bij Racing Genk. Via uitleenbeurten aan Beerschot en KV Mechelen werkte hij zich op tot een vaste waarde in het Belgische voetbal. Zijn echte doorbraak volgde echter bij Union Saint-Gilloise, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling en een van de gevaarlijkste aanvallers van de competitie.

Zijn sterke prestaties leverden hem begin 2023 een toptransfer op naar New York Red Bulls in de MLS. Die periode verliep echter wisselvallig en werd overschaduwd door een schorsing na een incident tijdens een competitiewedstrijd.

In de zomer van 2024 haalde KAA Gent hem terug naar België. De Buffalo's betaalden een aanzienlijk bedrag voor de Belgische spits, die nog steeds onder contract ligt in de Planet Group Arena. Zijn huidige verbintenis loopt tot medio 2028 en volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde ongeveer 2,5 miljoen euro.





Cercle ziet een leider

De voorbije zes maanden bewees Vanzeir dat hij nog altijd een meerwaarde kan zijn in de Jupiler Pro League. Met zijn werkkracht, ervaring en diepgang gaf hij de aanval van Cercle Brugge een nieuwe impuls.

Technisch directeur Luciano Murchio steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "We zijn erg blij om Dante opnieuw te mogen verwelkomen bij Cercle. Zijn bewezen kwaliteiten en zijn niveau in deze competitie hebben een duidelijke impact gehad op onze kern en hebben het niveau van onze ploeg omhooggetild."

Murchio kijkt ook vooruit. "We zijn ervan overtuigd dat hij komend seizoen nóg meer impact zal hebben en een heel belangrijke speler zal zijn voor de ambities die we koesteren."

Win-win voor alle partijen

De nieuwe uitleenbeurt lijkt een ideale oplossing. KAA Gent hoeft geen definitieve beslissing te nemen over de toekomst van Vanzeir, terwijl Cercle Brugge opnieuw kan rekenen op een ervaren spits die de competitie door en door kent.

Voor Vanzeir zelf biedt het dossier vooral duidelijkheid. Hij krijgt de kans om zijn sterke periode bij Cercle verder te zetten en opnieuw een hoofdrol te spelen in de Belgische competitie.

Na passages bij Genk, Beerschot, KV Mechelen, Union Saint-Gilloise, New York Red Bulls en KAA Gent voegt Vanzeir zo een nieuw hoofdstuk toe aan zijn carrière. Als hij zijn niveau van de voorbije maanden weet vast te houden, kan deze verlengde samenwerking uitgroeien tot een van de verstandigste zetten van Cercle Brugge deze zomer.