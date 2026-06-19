'Real Madrid wil meer dan 200 miljoen euro betalen om sterspeler weg te kapen bij Bayern München'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Real Madrid wil meer dan 200 miljoen euro betalen om sterspeler weg te kapen bij Bayern München'
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Real Madrid zou zich opmaken voor een spectaculaire transferzomer. Volgens buitenlandse berichten is Michael Olise uitgegroeid tot het absolute droomdoelwit van voorzitter Florentino Pérez. De Fransman van Bayern München wordt gezien als de ideale versterking voor de aanval van De Koninklijke.

Pérez zorgde recent nog voor ophef door aan te kondigen dat Real Madrid een bod van 150 miljoen euro zou voorbereiden op een speler van een Champions League-club. Aanvankelijk leek het om Julián Álvarez te gaan, maar inmiddels wijzen steeds meer signalen richting Olise. De interesse in de Argentijn zou zelfs deels bedoeld zijn geweest om FC Barcelona af te leiden.

Olise bovenaan het verlanglijstje

Dat Real Madrid gecharmeerd is door Olise hoeft niet te verbazen. De rechtsbuiten beleefde een uitstekend seizoen bij Bayern München en was een van de grote uitblinkers in de Champions League. Over alle competities heen kwam hij tot 52 wedstrijden, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en liefst 31 assists. Cijfers die zijn enorme impact nog eens onderstrepen.

Bovendien beschikt Olise over een profiel waar Real Madrid naar op zoek is. Hij is een natuurlijke rechtsbuiten, een positie waar de Madrilenen momenteel niet over veel opties beschikken. Daarnaast bewees hij ook bij de Franse nationale ploeg al een uitstekende verstandhouding te hebben met Kylian Mbappé. Die samenwerking kwam recent nog duidelijk naar voren in de wedstrijd tegen Senegal, waarin Olise zijn landgenoot bediende met een perfecte assist.

Recordbedrag voor Bayern-winger?

Een transfer wordt echter allesbehalve eenvoudig. Bayern München staat er niet om bekend zijn sterspelers zomaar te laten vertrekken. Clubvoorzitter Herbert Hainer liet eerder al verstaan dat Real Madrid zich de moeite van een bod kan besparen.


Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Olise momenteel 150 miljoen euro. Toch wordt verwacht dat Bayern veel meer zal vragen. MARCA meldt zelfs dat Real bereid zou zijn om over de 200 miljoen euro te gaan. Florentino Pérez lijkt vastberaden, maar het wordt afwachten of zelfs een recordbedrag voldoende zal zijn om Bayern te overtuigen.

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