KRC Genk voert opvallende veranderingen door achter de schermen

KRC Genk versterkt niet alleen zijn spelerskern, maar ook de omkadering rond de A-ploeg. Met nieuwe profielen voor performance, voeding, medische begeleiding en data wil de club een volgende stap zetten richting een echte topsportcultuur.

KRC Genk investeert deze zomer niet alleen in de spelerskern, maar ook in de sportieve omkadering. De Limburgers willen een echte high performancecultuur uitbouwen en hebben daarom verschillende nieuwe profielen toegevoegd aan de staf rond hoofdcoach Nicky Hayen.

Genk bouwt aan high performancecultuur

Volgens Genk wordt het verschil aan de top steeds vaker gemaakt door details. Fysieke paraatheid, herstel, voeding en data-analyse spelen daarin een steeds grotere rol. De club wil haar spelers daarom nog beter begeleiden in hun dagelijkse ontwikkeling.

Cas van der Kraan komt over van PSV en gaat voltijds aan de slag als performance coach bij de A-kern. Hij zal zich vooral richten op de individuele fysieke begeleiding van de spelers in de fitness. Dat maakt de club zelf bekend.

Nieuwe specialisten rond Nicky Hayen

Ook Marlies Maenhoudt versterkt de club. Zij komt over van Go Ahead Eagles en wordt voltijds nutritioniste bij de A-kern. Daarnaast zal ze een voedingsstrategie uitwerken die ook binnen de jeugdopleiding wordt toegepast.

Met Pieter Hayen, die overkomt van STVV, krijgt Genk er ook een nieuwe kinesist bij. Arnaud Serruys krijgt intern dan weer een nieuwe rol als sport scientist en zal spelers en staf ondersteunen met data-inzichten.





Verder haalt Genk met Bram Vanhees extra expertise in huis rond datavisualisatie. Hij was eerder actief in de Portugese eerste klasse en de Premier League. Samen met Serruys moet hij ervoor zorgen dat beschikbare informatie beter wordt vertaald naar concrete ondersteuning voor spelers en trainers.

De versterkingen passen in de bredere ambitie van Genk om opnieuw mee te strijden voor de prijzen. Tegelijk neemt de club afscheid van assistent-coach Michel Ribeiro, kinesist Erwin Kelchtermans en videoanalist Jon Emmerling. Erwin Kelchtermans wil meer tijd vrijmaken voor zijn eigen praktijk, terwijl Emmerling terugkeert naar Duitsland.