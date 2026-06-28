Canada heeft geen genade en bezorgt geschiedenis schrijvende Hugo Broos hartzeer in 92e minuut

Hugo Broos belandt voor eeuwig in de geschiedenisboeken van het WK. Geschiedenis schrijven op het WK wil natuurlijk iedereen. Broos moet nu wel gaan beslissen of hij trainer blijft of niet, want het WK eindigt voor hem in de zestiende finales. Canada versloeg Zuid-Afrika met het kleinste verschil.

Hugo Broos schreef sowieso geschiedenis vanavond. Dat was een rechtstreeks gevolg van zijn stuntwerk met Zuid-Afrika in de groepsfase. Met zijn 74 jaar is Broos de oudste coach die een nationale ploeg leidt in de knock-outfase van een WK. Het is iets om fier op te zijn voor Broos, die er schijnbaar over nadenkt om toch niet te stoppen na het WK.

History made by Hugo Broos and South Africa! 🇿🇦 pic.twitter.com/jK9n6EoNtg — Match of the Day (@BBCMOTD) June 28, 2026

Zondagavond werd de vraag beantwoord of het WK voor zijn ploeg nog wat langer kon duren. Zuid-Afrika nam het op tegen Canada in de eerste wedstrijd van de knock-outfase. Jonathan David hoopte wellicht even trefzeker te zijn als tegen Qatar en kreeg ook al snel een kans Bij zijn volley stond zijn vizier echter nog niet goed afgesteld.

Cornelius kreeg nog een veel grotere kans. Hij stond vrij op een vrijschop van Eustaquio. Cornelius had met het hoofd de 0-1 moeten maken, maar hij knikte in de handen van doelman Williams. De kopbal van Bombito op een hoekschop van Eustaqio leek wel bestemd om in doel te belanden. Modiba haalde deze kopbal op slag van rust van de lijn.

Invalbeurt van Promise David

In een slaapverwekkende tweede helft was Canada nogmaals dicht bij de openingstreffer. Okon en David konden net niet afwerken. De naamgenoot van de ex-Buffalo mocht daarna zijn kans gaan. Promise David zag een knal nipt naast belanden en mikte een volgende poging op Williams. Iedereen maakte zich zo op voor verlengingen.





Die kwamen er niet, want Canada sloeg toe in de toegevoegde tijd. Okon kopte in de voeten van Eustaquio, die zijn land met een rake knal een ronde verder bracht. Hugo Broos mag trots terugblikken op het WK, maar zal zijn spelers wel moeten troosten. Vervolgens kan hij beginnen nadenken over zijn toekomst.