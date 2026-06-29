🎥 Zo zet Nicky Hayen meteen de toon bij KRC Genk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Zo zet Nicky Hayen meteen de toon bij KRC Genk
Foto: © photonews
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Na een seizoen dat ver onder de verwachtingen bleef, wil KRC Genk de bladzijde zo snel mogelijk omslaan. Bij de start van de voorbereiding liet Nicky Hayen meteen duidelijk verstaan dat alleen het allerhoogste niveau nog zal volstaan.

KRC Genk komt uit een bijzonder teleurstellend seizoen. De Limburgers grepen eerst naast de Champions' Play-offs en later ook naast Europees voetbal. Ze verloren de barragewedstrijd tegen KAA Gent, waardoor de eerste doelstelling niet werd gehaald.

Hayen kijkt niet meer achterom

Volgend seizoen moet anders zijn. Het verloopt al enkele jaren te wisselvallig in de Cegeka Arena en daar wil Genk nu korte metten mee maken. De Smurfen staan terug op het trainingsveld en Nicky Hayen sprak zijn groep al toe in de kleedkamer.

Daar deelde de club ook beelden van op sociale media. "Vorig seizoen was geen succesvol seizoen, dat weet iedereen", opende Hayen. "Maar we willen niet in het verleden blijven hangen. Iedereen weet ook dat we hier voor prijzen spelen."

"Waar iedereen zichzelf overstijgt. Dat betekent dat je elke dag het beste van jezelf moet geven", legt Hayen uit. "Toen je tekende of toen je begon met voetballen, droomde je ervan om profvoetballer te worden en trofeeën te winnen. Daarom moet je elke training benaderen met een wedstrijdmentaliteit. Niet aan 50 procent, hé. Altijd aan 100 procent."

Nieuwe norm bij KRC Genk?

"Alles wat we van jullie vragen, verwachten we op het hoogste niveau. Dat wordt de norm, jongens. Naast het veld, maar ook op het veld. En zoals je ziet, staan er nu ook veel mensen rond het veld om jullie te helpen, te begeleiden, maar ook om jullie te pushen. We willen dat dit ons jaar wordt", besluit de Genkse T1.

Voorbereiding is helemaal gestart

De vakantie is nu helemaal gedaan bij Genk. De medische testen zijn afgelegd en het trainen is opnieuw begonnen. Achter de schermen zal de club ook aan de zomermercato verderwerken, want er liggen nog enkele dossiers op tafel. 

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