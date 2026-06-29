Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant
Foto: © photonews

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Niet alle supporters beleven het WK op dezelfde manier. Terwijl sommige landen volop genieten van het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, tellen anderen de dagen af tot ze weer naar huis kunnen.

Dat blijkt uit een opvallende analyse van The Wall Street Journal, dat de verschillende supportersgroepen met elkaar vergeleek.

De Amerikaanse zakenkrant stelde daarvoor een eigen 'World Cup Fan Matrix' op. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de prestaties van de nationale ploegen, maar ook naar factoren zoals de sfeer rond de supporters, het weer, de reiservaringen en de algemene beleving tijdens het toernooi.

Schotland: Only here for the Beer

België komt daarbij in de categorie 'Take Me Home' terecht, een groep landen waarvan de supporters volgens de krant minder genieten van het WK dan gehoopt. Opvallend, want de Rode Duivels plaatsten zich wel als groepswinnaar voor de knock-outfase. En wij zagen ook andere taferelen. Zoals na het gelijkspel tegen Iran, toen er nog urenlang werd doorgefeest. Of na Nieuw-Zeeland, waar er in Vancouver ook menig pintje werd genuttigd.

Landen als Nederland, Argentinië, Brazilië en gastland Verenigde Staten worden dan weer ondergebracht in de categorie 'Party in the USA', terwijl Schotland ondanks de vroege uitschakeling een eigen label krijgt: 'Only Here for the Beer', een knipoog naar de feestvierende Tartan Army.

Noren helemaal bovenaan

Bovenaan de ranglijst prijken onder meer Noorwegen, Kaapverdië en gastland Verenigde Staten. De Noorse fans maakten opnieuw indruk met hun inmiddels bekende 'Viking Row', terwijl Kaapverdië voor het eerst ooit een WK speelt en voor een uitgelaten sfeer zorgt. Ook de Verenigde Staten beleven een geslaagd toernooi. Na de kwalificatie voor de knock-outfase blijft het voetbalfeest in eigen land nog minstens een week duren.

Een tweede categorie bestaat uit de traditionele toplanden zoals Spanje, Argentinië en Nederland. Hun supporters genieten uiteraard van de goede resultaten, maar blijven relatief nuchter. Voor hen is het bereiken van de volgende ronde eerder een verwachting dan een reden voor uitbundige feesten. Franse supporters kregen dan weer af te rekenen met zware regenval en een lange wedstrijdonderbreking tijdens hun groepswedstrijd tegen Irak, wat de stemming niet bepaald ten goede kwam.

Turken grote teleurstelling

Aan de andere kant van het spectrum staan landen waarvan de supporters ondanks de sportieve teleurstelling toch de positieve kanten van het toernooi proberen te omarmen. Zo maakten de Schotse fans vooral indruk met hun sfeer en massale aanwezigheid in de Amerikaanse steden, ondanks de vroege uitschakeling van hun ploeg. Ook Curaçao vierde uitbundig zijn allereerste WK-doelpunt ooit, zelfs al kreeg het tegelijkertijd een zware nederlaag te slikken.

Volgens The Wall Street Journal zijn de Turkse supporters uiteindelijk de grootste pechvogels van dit WK. Zij zagen hun ploeg in de eerste twee wedstrijden tientallen doelpogingen ondernemen zonder ook maar één keer te scoren, waardoor de uitschakeling al snel een feit was. Ook Qatar beleefde een bijzonder moeilijk toernooi. Vier jaar na het organiseren van het WK incasseerde de nationale ploeg tien tegendoelpunten in drie groepswedstrijden en kon de terugreis al vroeg worden geboekt.

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