Standard is eraan begonnen: alles over de voorbereiding van de Rouches

Standard is eraan begonnen: alles over de voorbereiding van de Rouches
Foto: © photonews
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Bij Standard is de voorbereiding hervat. Maandag namen 26 spelers deel aan de tweede gezamenlijke training. Meteen ook het moment om de balans op te maken van de aanwezige troepen en de eerste nieuwtjes uit de spelerskern.

Na een eerste, korte training op zaterdag om 09u00 (vervroegd omwille van de warmte), nodigde Standard de pers uit voor de tweede collectieve sessie van de voorbereiding, deze maandag. Aan die training namen 23 veldspelers en 3 doelmannen deel (de volledige lijst vindt u onderaan dit artikel).

Bij de afwezigen: Matthieu Epolo is nog altijd aan de slag op het WK met de Democratische Republiek Congo, terwijl Dennis Ayensa vijftien dagen vakantie kreeg na zijn uitschakeling op 28 juni, na de laatste groepswedstrijden. De spits van de Rouches zou dus rond 13 juli opnieuw bij de groep aansluiten.

26 spelers aanwezig, 5 afwezig

Rafiki Saïd, die begin juni twee oefenwedstrijden speelde met de Comoren, keert deze zaterdag 4 juli terug. Hij zal dus niet deelnemen aan Verlaine - Standard. Josué Homawoo, nog altijd geblesseerd, wordt pas in 2027 terug verwacht, terwijl Mohamed El Hankouri wel aanwezig was, maar ziek.

Voor dit prille seizoensbegin op de academie is David Bates, die naar Turkije vertrok, uiteraard niet meer van de partij. Bosko Sutalo daarentegen wel: hij is terug van zijn uitleenbeurt aan Cracovia en krijgt enkele dagen om Vincent Euvrard te overtuigen. Thomas Henry en Grejohn Kyei hebben die kans niet meer en zitten nog steeds bij de B-kern.

Bosko Sutalo - Euvrard Vincent
© photonews

Jonathan Legear al goed ingewerkt

Zoals Standard maandag via de communicatiedienst aankondigde, was Jonathan Legear al van de partij om zijn kennis door te geven aan de offensieve spelers. Bij een balbezitoefening gaf hij hen onder meer mee dat ze de ruimtes moeten bespelen in plaats van één zone te overbevolken.

Deze maandagmiddag volgt nog een tweede training. Dinsdag staan er nog twee sessies op het programma. Woensdag is er maar één, daarna twee op donderdag en één op vrijdag, voor de eerste oefenmatch van de Rouches: zaterdag in Verlaine (aftrap om 16u00). Na die wedstrijd krijgen de spelers zondag een dag rust, waarna ze maandag opnieuw aan de slag gaan voor een drukke week.

De spelers van Vincent Euvrard spelen immers twee oefenwedstrijden: in Aubel op woensdag 8 juli en in Spa tegen Francs Borains op zaterdag 11 juli. Het hoogtepunt van de voorbereiding wordt uiteraard de galawedstrijd op Sclessin tegen Juventus, op zaterdag 25 juli.

Legear Jonathan - Euvrard Vincent
© photonews

De Standard-kern 2026-2027 op 29 juni, met rugnummers

Doelmannen

1. Matthieu Epolo (nationale selectie)

21. Lucas Pirard

35. Belmin Dizdarevic

46. Quentin Durka

Verdedigers

3. Gustav Mortensen

4. Dimitri Lavalée

13. Marlon Fossey

14. Bosko Sutalo

18. Henry Lawrence

20. Ibrahim Karamoko

24. Josué Homawoo (geblesseerd)

25. Ibe Hautekiet

29. Daan Dierckx

34. Noah Sy

35. Yanis Malamba

Middenvelders

6. Laurens Goemaere

7. Tobias Mohr

8. Nayel Mehssatou

23. Marco Ilaimaharitra

27. Mohammed El Hankouri (ziek)

31. Jordi Makiese

33. Charli Spoden

94. Casper Nielsen

Aanvallers

10. Dennis Ayensa (nationale selectie)

11. Adnane Abid

17. Rafiki Saïd (nationale selectie)

19. René Mitongo

26. Bernard Nguene

32. Onésime Kalonji

59. Timothé Nkada

77. Bruny Nsimba

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