Standard is eraan begonnen: alles over de voorbereiding van de Rouches
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Bij Standard is de voorbereiding hervat. Maandag namen 26 spelers deel aan de tweede gezamenlijke training. Meteen ook het moment om de balans op te maken van de aanwezige troepen en de eerste nieuwtjes uit de spelerskern.
Na een eerste, korte training op zaterdag om 09u00 (vervroegd omwille van de warmte), nodigde Standard de pers uit voor de tweede collectieve sessie van de voorbereiding, deze maandag. Aan die training namen 23 veldspelers en 3 doelmannen deel (de volledige lijst vindt u onderaan dit artikel).
Bij de afwezigen: Matthieu Epolo is nog altijd aan de slag op het WK met de Democratische Republiek Congo, terwijl Dennis Ayensa vijftien dagen vakantie kreeg na zijn uitschakeling op 28 juni, na de laatste groepswedstrijden. De spits van de Rouches zou dus rond 13 juli opnieuw bij de groep aansluiten.
Sous l’œil attentif de Marc Wilmots, son fils Marten et de l’analyste data Matthieu Le Gall 👇 #Standard pic.twitter.com/cksu1uSjlr— Loic Woos (@LoicWoos2) June 29, 2026
26 spelers aanwezig, 5 afwezig
Rafiki Saïd, die begin juni twee oefenwedstrijden speelde met de Comoren, keert deze zaterdag 4 juli terug. Hij zal dus niet deelnemen aan Verlaine - Standard. Josué Homawoo, nog altijd geblesseerd, wordt pas in 2027 terug verwacht, terwijl Mohamed El Hankouri wel aanwezig was, maar ziek.
Voor dit prille seizoensbegin op de academie is David Bates, die naar Turkije vertrok, uiteraard niet meer van de partij. Bosko Sutalo daarentegen wel: hij is terug van zijn uitleenbeurt aan Cracovia en krijgt enkele dagen om Vincent Euvrard te overtuigen. Thomas Henry en Grejohn Kyei hebben die kans niet meer en zitten nog steeds bij de B-kern.
Jonathan Legear al goed ingewerkt
Zoals Standard maandag via de communicatiedienst aankondigde, was Jonathan Legear al van de partij om zijn kennis door te geven aan de offensieve spelers. Bij een balbezitoefening gaf hij hen onder meer mee dat ze de ruimtes moeten bespelen in plaats van één zone te overbevolken.
Deze maandagmiddag volgt nog een tweede training. Dinsdag staan er nog twee sessies op het programma. Woensdag is er maar één, daarna twee op donderdag en één op vrijdag, voor de eerste oefenmatch van de Rouches: zaterdag in Verlaine (aftrap om 16u00). Na die wedstrijd krijgen de spelers zondag een dag rust, waarna ze maandag opnieuw aan de slag gaan voor een drukke week.
De spelers van Vincent Euvrard spelen immers twee oefenwedstrijden: in Aubel op woensdag 8 juli en in Spa tegen Francs Borains op zaterdag 11 juli. Het hoogtepunt van de voorbereiding wordt uiteraard de galawedstrijd op Sclessin tegen Juventus, op zaterdag 25 juli.
De Standard-kern 2026-2027 op 29 juni, met rugnummers
Doelmannen
1. Matthieu Epolo (nationale selectie)
21. Lucas Pirard
35. Belmin Dizdarevic
46. Quentin Durka
Verdedigers
3. Gustav Mortensen
4. Dimitri Lavalée
13. Marlon Fossey
14. Bosko Sutalo
18. Henry Lawrence
20. Ibrahim Karamoko
24. Josué Homawoo (geblesseerd)
25. Ibe Hautekiet
29. Daan Dierckx
34. Noah Sy
35. Yanis Malamba
Middenvelders
6. Laurens Goemaere
7. Tobias Mohr
8. Nayel Mehssatou
23. Marco Ilaimaharitra
27. Mohammed El Hankouri (ziek)
31. Jordi Makiese
33. Charli Spoden
94. Casper Nielsen
Aanvallers
10. Dennis Ayensa (nationale selectie)
11. Adnane Abid
17. Rafiki Saïd (nationale selectie)
19. René Mitongo
26. Bernard Nguene
32. Onésime Kalonji
59. Timothé Nkada
77. Bruny Nsimba
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