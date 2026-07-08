Balogun neemt het woord na veelbesproken WK-affaire

Balogun neemt het woord na veelbesproken WK-affaire
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Folarin Balogun beleefde een bewogen WK. De spits maakte indruk met drie doelpunten en één assist, maar bleef tegen België onzichtbaar en zag Team USA uitgeschakeld worden. Dit nadat zijn schorsing plots werd ongedaan gemaakt door de FIFA.

Met zijn hakje tegen Bosnië-Herzegovina had Folarin Balogun wellicht nooit kunnen denken dat hij enkele dagen later een enorme internationale rel zou ontketenen. De druk op zijn schouders was maximaal: als president Donald Trump zelf de regels omzeilt en zich zo aan de wereld toont, kon je je maar beter geen misstap veroorloven.

Maar buiten een mooie kans die Thibaut Courtois in het slot van de wedstrijd nog uit zijn doel hield, had de aanvaller van Monaco nauwelijks invloed. Nathan Ngoy had hem goed in de tang zitten.

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Woensdag sprak Balogun voor het eerst sinds die 1-4-nederlaag. De uitschakeling is duidelijk nog niet verteerd. "Mijn WK-debuut… het doet pijn, om vier jaar te moeten wachten om te kunnen strijden op het hoogste niveau dat onze sport te bieden heeft. Ik wil me verontschuldigen bij onze fans: we waren niet goed genoeg toen het er het meest toe deed en we hebben jullie teleurgesteld", schrijft hij op Instagram.

De spits van Team USA heeft het niet over de opgeheven schorsing; hij sluit liever af met een hoopvolle boodschap richting de toekomst: "Het Amerikaanse voetbal zal alleen maar groter worden: het geloof, het talent en de passie blijven groeien, en ik weet dat het beste nog moet komen. De toekomst is aan wie nooit ophoudt te geloven. Dit moment zal ons vleugels geven. We komen terug."


Op persoonlijk vlak zal Balogun na dit WK sowieso gelinkt blijven aan het schandaal rond het opheffen van zijn schorsing. Maar laten we niet vergeten dat de speler daar zelf niets aan kan doen. Met wat afstand zal hij ook terugdenken aan zijn sterke prestaties op het toernooi (drie goals en één assist in de drie andere wedstrijden).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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