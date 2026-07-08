Brussels Airlines neemt opvallende beslissing in aanloop naar België-Spanje

De kwartfinale tussen België en Spanje krijgt de komende dagen ook een opvallend vervolg in de lucht. Brussels Airlines zet zijn speciale Rode Duivels-toestel tijdelijk in op vluchten naar Spaanse bestemmingen.

Vrijdagavond nemen de Rode Duivels het om 21 uur Belgische tijd op tegen Spanje. In aanloop naar die wedstrijd stuurt Brussels Airlines passagiers naar Barcelona, Madrid en Malaga met de zogenoemde Trident, een Airbus A320 in het teken van de nationale ploeg. Zo krijgt de Belgische WK-gekte ook buiten het stadion extra zichtbaarheid.

Trident vliegt richting Spanje

Volgens Het Nieuwsblad gaat het om acht vluchten vanuit Zaventem. Het initiatief ontstond spontaan binnen de maatschappij en is bedoeld als speelse steunbetuiging aan de selectie van Rudi Garcia.

De actie krijgt extra betekenis omdat de tegenstander Spanje is. Reizigers naar het land van de kwartfinalist stappen daardoor in een toestel dat volledig aan de Rode Duivels is gewijd.

Vliegtuig bestaat sinds WK 2022

De Trident werd in 2022 voorgesteld naar aanleiding van het WK in Qatar. Het toestel is vooral geschikt voor vluchten op middellange afstand en wordt sindsdien ingezet op Europese routes.



Opvallend genoeg vlogen de Rode Duivels destijds zelf niet met het vliegtuig naar Qatar, omdat die afstand te groot was voor het type toestel. Voor de Spaanse bestemmingen vormt dat uiteraard geen probleem.