Didier Deschamps veegt commotie van tafel voor clash tegen Marokko: "Hij is niet onze tegenstander"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Didier Deschamps veegt commotie van tafel voor clash tegen Marokko: "Hij is niet onze tegenstander"
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Met Frankrijk-Marokko beginnen de kwartfinales van het WK morgen met een knal. Les Bleus bombardeerden zich door hun spel tot topfavoriet, terwijl de Leeuwen van de Atlas niet van plan zijn om nu al in te pakken. Dat belooft. In de aanloop naar het duel wil Didier Deschamps geen polemiek starten.

De FIFA heeft bekendgemaakt dat de Argentijnse scheidsrechter Facundo Tello de wedstrijd morgen in goede banen zal leiden. Maar laat Argentinië en Frankrijk nu net niet de beste maatjes zijn na de tumultueuze finale van vier jaar geleden.

Deschamps heeft vertrouwen in de ref

Didier Deschamps, de Franse bondscoach, maakte er op zijn persbabbel geen punt van. "Aan de aanstellingen van de wedstrijdleiding kunnen wij niets doen, maar ik heb vertrouwen in de scheidsrechters", wordt hij geciteerd door Het Laatste Nieuws. Hij verwees daarbij naar landgenoot François Letexier, die de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte leidde.

"Ik hoop dat de heer Tello en zijn assistenten het net zo goed zullen doen als de heer Letexier en zijn assistenten afgelopen dinsdag. Er zijn altijd beslissingen die tot discussie kunnen leiden, afhankelijk aan welke kant je staat. Onze tegenstander is Marokko, niet de scheidsrechter. Hij is er om de spelregels zo goed mogelijk toe te passen."

Marokko is een sterke tegenstander

Deschamps ging daarna dieper in op Marokko, de tegenstander van morgen. Hij vindt Marokko een zeer sterk land dat graag de bal heeft, aanvalt en scoort. Hij beseft dat Frankrijk zijn beste niveau zal moeten halen en zowel verdedigend als aanvallend efficiënt zal moeten zijn.

Beide landen zijn ongeslagen

Beide teams zijn ongeslagen op het WK. Frankrijk raasde door de groepsfase met zeges tegen Senegal (3-1), Irak (0-3) en Noorwegen (1-4). Daarna won het ook van Zweden (3-0) en na een straatgevecht van Paraguay (0-1).

Marokko hield Brazilië in bedwang (1-1) en won van Schotland (0-1) en Haïti (4-2) in de groepsfase. Daarna versloeg het Nederland (1-1 en 2-3 na strafschoppen) en Canada (0-3). Beide landen beginnen dus in topvorm aan hun kwartfinale.

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