Een bekend gezicht: deze scheidsrechter fluit België-Spanje

De Rode Duivels weten wie vrijdag de kwartfinale tegen Spanje in goede banen moet leiden. De FIFA heeft de Engelsman Michael Oliver aangeduid voor het duel in Los Angeles.

Bekend gezicht voor veel Rode Duivels

Voor verschillende Belgische internationals (en supporters) zal Oliver geen onbekende zijn. De 41-jarige scheidsrechter is al jarenlang actief op het hoogste niveau in Engeland en leidt geregeld wedstrijden in de Premier League. Daarnaast kreeg hij de voorbije seizoenen ook heel wat belangrijke affiches in de Champions League toegewezen.

Spelers die in Engeland actief zijn of er in het verleden speelden, kwamen hem dan ook al meermaals tegen. Vrijdag krijgt Oliver de opdracht om de kwartfinale tussen België en Spanje te leiden. De aftrap is voorzien om 21 uur Belgische tijd in het Los Angeles Stadium.

The match officials for @FIFAWorldCup match 98 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026

Het wordt niet zijn eerste optreden op het WK. Eerder floot Oliver al de wedstrijd tussen Nederland en Zweden, terwijl hij ook Canada-Marokko voor zijn rekening nam. De Brit blijft zo een vaste waarde binnen het scheidsrechterskorps op het toernooi.

Oliver wordt langs de zijlijn bijgestaan door zijn landgenoten Stuart Burt en James Mainwaring. De Braziliaan Ramon Abatti is aangeduid als vierde official, terwijl Rafael Alves de rol van reserve-assistent op zich neemt.





















De opdracht belooft alleszins pittig te worden. Met Spanje en België staan twee technisch sterke ploegen tegenover elkaar, terwijl de inzet enorm is: een plaats in de halve finales van het WK.