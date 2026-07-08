"Het gaat om wat er op het veld gebeurt": Emile Mpenza staat achter de ingrijpende keuzes van Rudi Garcia

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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"Het gaat om wat er op het veld gebeurt": Emile Mpenza staat achter de ingrijpende keuzes van Rudi Garcia
Foto: © photonews
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Wij kregen Emile Mpenza voor onze microfoon na de 1-4-zege van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. De voormalige Rode Duivel was tevreden over spelniveau van België en staat achter de gedurfde keuzes van Rudi Garcia.

Vind je dat we kunnen spreken van een referentiewedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten?

Als we alle wedstrijden voor deze wedstrijd bekijken, ja, dan kun je wel zeggen dat dit een referentiewedstrijd was. Sinds het begin van het WK had België nog niet veel laten zien. Bij elke wedstrijd vóór het WK waren we een beetje bang, omdat we geen mooi voetbal zagen. De spelers waar we veel van verwachtten, zoals Lukaku of De Bruyne, waren fysiek niet op hun best. Hij heeft nu wijzigingen doorgevoerd en spelers opgesteld die hebben laten zien dat ze er klaar voor waren.

Rudi Garcia voerde enkele ingrijpende wijzigingen door. Waren dat volgens jou de juiste keuzes?

Natuurlijk. Een trainer is er om zijn ploeg te laten winnen, niet om naar de persoonlijke kant van de spelers te kijken. Als een speler niet in vorm is, moet je hem wisselen. Het gaat om  wat er op het veld gebeurt. Soms durven trainers zulke keuzes niet te maken, maar ze zijn wel nodig. Een ploeg bestaat niet alleen uit elf spelers, maar uit een hele selectie.

Wat vond je goed aan de reactie van België toen de Verenigde Staten terug op gelijke hoogte kwamen?

Ze bleven met dezelfde mindset spelen. Ze bleven aanvallen en gebruikmaken van de kwaliteiten van hun aanvallers. Die aanvallende kwaliteiten hadden we eerder niet echt gezien, maar nu kwamen ze bovendrijven. Charles De Ketelaere speelde als 9-9,5, maar hij scoorde wel zijn twee doelpunten. Ik had niet echt schrik dat het spelbeeld zou kantelen. Raskin was de geschikte man. Hij kon het werk overnemen van Onana, die uitviel met een blessure. Dat gaf Vanaken ook meer vrijheid in de aanval.

Charles De Ketelaere heeft twee doelpunten gescoord. Wat vond je van zijn prestatie?

Dat zal hem veel deugd doen. Persoonlijk vind ik dat er een spits naast hem moet staan. Dat is mijn mening. Hij gaat vaak naar de flank, maar als hij dat doet, staat er niemand in het strafschopgebied. Met een echte nummer negen voor het doel zouden er meer kansen komen. Lukaku komt erin en gaat niet naar de flank. Hij weet het doel staan. Hij blijft waar hij moet zijn. De Ketelaere scoorde zijn twee doelpunten in het strafschopgebied. Tegen Spanje zullen we aanvallend sterk moeten zijn. We zullen niet veel kansen krijgen, want het is een topteam. We weten dat de Spanjaarden zonder echte nummer negen spelen en dat ze dat goed doen.

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Ik zou tegen Spanje dus van opstelling veranderen. Ik denk dat we moeten spelen op basis van de kwaliteiten van de spelers die we hebben. We moeten offensief spelen. Als we alleen maar spelen om niet op achterstand te komen, zal het niet lukken. Het is een WK. Wie als eerste scoort, heeft meer kans om door te stoten.

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