"Hij verprutst gouden generaties": ex-Rode Duivel haalt uit naar Roberto Martinez

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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"Hij verprutst gouden generaties": ex-Rode Duivel haalt uit naar Roberto Martinez
Foto: © photonews
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Roberto Martinez ligt onder vuur in Portugal. Zijn uitschakeling met Portugal is ook in België niet onopgemerkt gebleven.

Het scheelde maar een paar minuten of Portugal had Spanje tot in de verlengingen gedwongen. Het scheelde maar een paar centimeter of de Rode Duivels hadden in 2022 wél de bovenhand gehaald tegen Kroatië. Maar de uitkomst is dezelfde: twee bijzonder pijnlijke ontgoochelingen, gevolgd door het ontslag van Roberto Martinez. Na de uitschakeling tegen La Roja stapte de Spaanse coach op, langs de achterdeur.

Twee keer beschikte de coach over geweldige spelers en twee keer volgden er teleurstellingen. Aan Belgische kant bevestigt Steven Defour in de studio van RTL sports dat Martinez met de kern die hij had, het potentieel van zijn groep tijdens zijn ambtstermijn niet maximaal heeft benut.

Gewonnen Nations League wist dit niet uit

"Portugal heeft enorm veel kwaliteiten. Als je naar het middenveld kijkt, de backs, de centrale verdediging, dat is echt iets. Voor mij is het enige zwakke punt van die ploeg Cristiano Ronaldo. Hij hoort niet langer in de basis. Ook al is er geen echte nummer negen om hem te vervangen", klinkt het.

Anthony Vanden Borre, die naast hem zit, gaat nog een stap verder: "Hij verprutst gouden generaties. Simpelweg. Eerst heeft hij de onze verprutst. Ik denk dat we in 2018 iets uitzonderlijks hadden kunnen neerzetten, maar dat is niet gebeurd. En vandaag is het hetzelfde met Portugal."

Vanden Borre maakte Martinez nooit mee bij de Rode Duivels (jammer, gezien het potentieel van dat duo), maar Defour speelde wel onder hem. "Met hem was alles prachtig. Als je hem hoorde praten, klonk alles mooi. Hij hield graag vast aan zijn structuur en zijn spelers. Dat zie je hier ook met Cristiano: hij heeft het niveau niet meer om basisspeler te zijn, maar hij start wel elke match. En dat is zijn fout."









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