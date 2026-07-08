Interview Emile Mpenza doet opvallende voorspelling voor België-Spanje

Emile Mpenza doet opvallende voorspelling voor België-Spanje
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Wij spraken met Emile Mpenza over de WK-kansen van de Rode Duivels. De voormalige spits gelooft volop in een stunt tegen Spanje, is lovend over Romelu Lukaku en Nathan Ngoy en ziet vooral de mentale groei van de ploeg als een belangrijk wapen.

België was erg efficiënt op de belangrijke momenten tegen de Verenigde Staten. Heeft deze ploeg getoond dat ze ver kan raken?

Ja, dat denk ik wel. Ik zeg tegen iedereen dat we gaan winnen tegen Spanje. We gaan winnen. De Afrikaanse ploegen zag niemand zelfs door de poules geraken, maar bijna allemaal waren ze toch geplaatst. Daarna hebben ze verloren door een gebrek aan ervaring. Dat wil zeggen: blijven aanvallend spelen en niet tevreden zijn met een doelpunt om daarna alleen nog te verdedigen. Dat is eigenlijk het enige wat je de Afrikaanse teams kan verwijten. Voor de rest hebben ze goed werk geleverd. Senegal speelde geen slecht voetbal tegen België. Alleen tien minuten minder, en dat liet België toe om te scoren. Kaapverdië is prachtig. Er bestaan geen kleine landen meer op het WK.

Emile Mpenza

Je lijkt veel vertrouwen te hebben in België

Ja. Ze mogen geen schrik hebben van Spanje. Ze moeten gewoon spelen. Voor mij is het fiftyfifty.

Romelu Lukaku scoorde al drie keer dit WK. Hoe vind jij hem op dit toernooi, als ex-nummer negen?

Heel goed. Hij is nog niet perfect scherp, hij heeft vorig seizoen bijna niet gespeeld, maar ondanks dat: elke keer als hij invalt, is hij er. Op de juiste plaats, op het juiste moment. Hij gaat heel belangrijk zijn voor de rest van het toernooi. Als België op hem kan rekenen, kunnen we ver raken.

Moet hij in die rol van supersub blijven?

Ja, want vandaag kan hij nog geen 90 minuten spelen. Maar in die rol kan hij enorm veel brengen.

Heeft België de favorieten een waarschuwing bezorgd?

België speelt misschien niet het mooiste voetbal van dit WK, maar het is er wel. Ze tonen dat ze er altijd staan. We herinneren ons ook dat België tegen Frankrijk de bal had, maar toch verloor. Ik hoop dat het dit jaar omgekeerd is.

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belgique USA mars 2026
© photonews

Welke speler heeft al het meeste indruk gemaakt op jou?

Ngoy. Voor mij is het centrale duo met Ngoy en Mechele prachtig. Ik ben fan. Hij maakte één fout, maar mensen vergeten zijn leeftijd (23 jaar). Met ervaring maakt hij zo’n fout niet meer. We hadden niet per se verwacht dat we zo’n solide verdediging zouden hebben. Je moet hen zo lang mogelijk samen laten spelen. Ze begrijpen elkaar. Ik denk dat we geen goals meer gaan zien in de rug. Hij is er, hij dekt Mechele goed af, en Mechele speelt met zijn ervaring en positionering. Dat is een mooi duo.

Heeft de overwinning die tegen Senegal uit de brand werd gesleept voor een boost gezorgd?

Ja, duidelijk. Dat heeft de basis van de groep versterkt. Nu kunnen ze zich losmaken en Spanje uitdagen. Wie had gedacht dat ze tien minuten voor tijd nog zouden winnen? Niemand. Zo’n zege maakt een groep sterker. Ze hebben gezien dat ze in staat zijn om een moeilijke situatie om te draaien.

Jérémy Doku werd gezien als de X-factor van dit WK. Hoe zie jij zijn toernooi?

Het is moeilijk voor hem. Misschien is hij wat moe. Er waren de reizen, de geboorte van zijn zoon, dat kan allemaal sporen nalaten. De geboorte van zijn zoon kwam op het juiste moment voor hem persoonlijk, maar misschien op het verkeerde moment sportief. Vandaag is hij nog niet de Jérémy Doku die iedereen verwacht. Ik hoop dat hij tegen Spanje oplossingen vindt. En als hij dat doet, vergeet iedereen alles van ervoor.

Spanje heeft op dit toernooi nog geen doelpunt geïncasseerd. Kan België dat slot openbreken?

Daarom zeg ik dat je moet scoren. Als je alleen met De Ketelaere speelt, wordt het heel moeilijk. Ik hoop dat de coach offensief de juiste oplossing vindt.

Wat vind je van het werk van Rudi Garcia bij België?

Je moet naar de resultaten kijken. Iedereen kan de keuzes van een coach bekritiseren, maar zijn wij beter geplaatst dan hij om te zeggen wat hij had moeten doen? Nee. Zijn keuzes zijn niet altijd wat iedereen wil, maar zolang de resultaten positief zijn, betekent dat dat hij de juiste keuzes heeft gemaakt.

Onmogelijk om over Spanje te praten zonder Lamine Yamal te noemen. Hoe belangrijk kan hij zijn in deze match?

Dat is een speler die een wedstrijd kan doen kantelen. Grote spelers hebben geen tien of vijftien kansen nodig. Één kans kan volstaan. Dat is hetzelfde bij spelers als Mbappé, Kane of Messi. Sommige landen hebben spelers die een wedstrijd kunnen beslissen.

Yamal Lamine
© photonews

Kan deze kwartfinale zijn kantelmoment worden op dit toernooi?

Hij speelt een mooi toernooi, maar je mag zijn leeftijd niet vergeten. Hij is nog geen 21. Je moet hem laten groeien, net als Ngoy. Het is puur talent, maar je moet hem tijd geven.

Zijn er in dit Spanje nog andere spelers die je schrik aanjagen?

Nee. Het is een goede ploeg, met veel Barça-spelers die elkaar heel goed kennen. Maar mij boezemen ze geen angst in. Ik geloof in België.

Voor jou is Spanje dus geen favoriet?

Nee, niet speciaal. Favorieten zijn vaak gebaseerd op wat Spanje in het verleden gedaan heeft. We zijn in 2026. Vandaag moet je naar het huidige niveau kijken. Favorieten bestaan eigenlijk niet echt meer.

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