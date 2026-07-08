Johan Bakayoko kan verrassende transfer maken naar Italië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Johan Bakayoko kan verrassende transfer maken naar Italië
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Johan Bakayoko staat mogelijk voor een nieuwe transfer. De 23-jarige Belg kende een moeilijk eerste seizoen bij RB Leipzig en zou volgens Italiaanse berichtgeving op de radar staan van Fiorentina.

Fiorentina bekijkt huurconstructie

De club uit Firenze ziet in Bakayoko een interessante optie voor de flank, dat meldt La Gazetta dello Sport. Leipzig zou ongeveer 20 miljoen euro verlangen, evenveel als zijn huidige marktwaarde volgens Transfermarkt. Fiorentina lijkt echter niet van plan om dat bedrag meteen volledig op tafel te leggen.

Er wordt daarom gedacht aan een huurdeal met een voorwaardelijke aankoopoptie. Op die manier kan Fiorentina de Belg eerst een seizoen testen, terwijl Leipzig uitzicht houdt op een definitieve verkoop.

Bakayoko ligt in Duitsland nog vast tot juni 2030. Leipzig nam hem afgelopen zomer voor ongeveer 18 miljoen euro over van PSV, waar hij volledig doorbrak. In Eindhoven kwam hij 131 keer in actie, goed voor 33 doelpunten en 22 assists.

Moeilijk jaar in Duitsland

Zijn start bij Leipzig was nochtans veelbelovend. Bakayoko begon het seizoen als basisspeler, maar verloor eind oktober zijn plek in het elftal. Nadien moest hij zich vooral tevredenstellen met invalbeurten.

In totaal speelde hij 22 wedstrijden voor de Duitse club, waarin hij drie keer scoorde. Dat rendement bleef onder de verwachtingen, waardoor een vertrek deze zomer bespreekbaar lijkt. Een transfer moet hem opnieuw aan regelmatige speelminuten op het hoogste niveau helpen.

Ook bij de Rode Duivels kreeg zijn situatie gevolgen. Bakayoko verzamelde al 18 interlands, maar werd door bondscoach Rudi Garcia niet opgenomen in de Belgische selectie voor het WK.

Nieuwe kans in Italië?

Een overstap naar Fiorentina kan voor Bakayoko een kans zijn om opnieuw meer minuten te maken en zijn carrière weer op gang te trekken. Zijn snelheid en dribbelvermogen blijven interessante wapens, maar hij heeft vooral nood aan vertrouwen en continuïteit, zo lijkt. Voorlopig is er nog geen akkoord. Veel zal afhangen van de voorwaarden die Leipzig aan een mogelijke uitleenbeurt koppelt.

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Johan Bakayoko

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