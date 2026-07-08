Lionel Messi ontsnapt op het WK: "Voor mij is dat rood"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Lionel Messi ontsnapt op het WK: "Voor mij is dat rood"
Foto: © photonews
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Lionel Messi toonde gisteren nog maar eens wat voor een uitzonderlijke voetballer hij is. De Argentijn hielp zijn land met één goal voorbij Egypte en had dat eerder dit toernooi ook al gedaan tegen Algerije. Messi scoorde in die wedstrijd een hattrick, maar had in dat duel volgens deze ex-ref rood verdiend.

Messi is on fire op dit WK en is met acht goals topscorer van het toernooi. Drie van zijn treffers scoorde hij in de groepswedstrijd tegen Algerije. Messi stal tegen de Woestijnvossen de show met een hattrick en leidde zijn land zo naar een eerste driepunter in de poulefase.

Geen rood, vindt Pots

Eén bepaalde fase deed achteraf heel wat stof opwaaien. Messi ging vroeg in de wedstrijd fel door op de kuit van Aïssa Mandi en kwam goed weg. Voor velen was die actie een rode kaart waard. Ex-refs Tim Pots en Alexandre Boucaut bestuderen de fase bij Het Laatste Nieuws.

"Messi maakt eerst contact met de knie op de dij en raakt vervolgens de kuit van de vallende Mandi", zegt Pots. "Wanneer je het beeld stilzet, ziet dat er niet goed uit. Alleen: Messi trok zijn voet meteen terug, waardoor de impact laag was - net zoals dat bij Balogun bij het eerste contact het geval was. Een rode kaart hoefde niet, terwijl de VAR bij geel niet mag tussenkomen."

Boucaut gaat niet akkoord

"Voor mij is dat rood", houdt Boucaut er een andere mening op na. "Messi maakt eerst een fout en plant vervolgens de studs op de kuit van zijn tegenstander. Het is op zich minder gevaarlijk dan de fase met Balogun, maar Messi weet wel wat hij doet. De uitsluiting was hier op zijn plaats. Ook al om consistent te zijn. Je wil het debat vermijden dat bepaalde spelers beschermd worden of niet."

Messi werd niet uitgesloten en liet het niet aan zijn hart komen. Hij scoorde nog drie goals in de groepsfase en voegde daar twee goals aan toe in de knock-outfase. Hij zit zo in totaal aan 21 goals op het WK. Niemand deed ooit beter. 

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